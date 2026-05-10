Düşük faizli kredi kampanyaları ne kadar süre geçerli olur? +

Bankaların düşük faizli kredi kampanyaları genellikle sınırlı süreli olarak sunulur ve belirli tarihler arasında geçerli olur. Kampanyalar çoğunlukla birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürer. Bazı düşük faizli kredi fırsatları; yılbaşı, bayram, okul dönemi gibi özel zamanlara yönelik olarak hazırlanabilir. Kampanya süresi sona erdiğinde faiz oranları değişebilir veya teklif tamamen kaldırılabilir.