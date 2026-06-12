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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Vize aracılık firmalarına 'dur' dedi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Vize aracılık firmalarına 'dur' dedi

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, internet üzerinden vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, vize başvuru ve randevu süreçlerine ilişkin reklam ve tanıtımları incelemeye alınan altı firma hakkında re'sen inceleme başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Vize aracılık firmalarına dur dedi 1

3 AYA KADAR TEDBİREN DURDURMA CEZASI!

Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından iddiaların odağındaki 6 firma hakkında resen inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen Reklam Kurulu toplantısında, tüketicilere yönelik 'vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi' gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan 6 şirkete ilişkin dosyalar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

KARAR İNCELEME SONRASI VERİLECEK

İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından dosyalara ilişkin nihai kararın verileceği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı inceleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Vize
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