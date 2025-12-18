DenizBank'tan 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit

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Nasıl başvurulur?
DenizBank'ın yeni müşterilere özel %0 faizli 65.000 TL'ye varan kredi, faizsiz 25.000 TL taksitli nakit avans ve %0 faizli 10.000 TL taksitli kurtaran hesap olmak üzere toplam 100.000 TL'ye varan vadeli nakit kampanyasından yararlanmak isterseniz öncelikle sürecin bankaya gitmeye gerek kalmaksızın tamamen uzaktan işlediği müjdesini verelim. İzleyeceğiniz adımlar şöyle:
Hemen Başvur
- MobilDeniz uygulamasını telefonunuza indirin.
- Giriş ekranındaki "Müşteri Ol" butonuna tıklayın.
- Ekranda istenilen bilgileri doldurun, sözleşme onaylarını tamamlayın.
- Kimliğinizi doğruladıktan sonra müşteri temsilcisine görüntülü bağlanın.
- Kredi ve kredi kartı başvurunuzu uygulama üzerinden gerçekleştirin.
Kampanya detayları ve başvuru koşulları
0% Faizli 65.000 TL kredi kampanyası;
Hemen Başvur
- Kampanyadan 31 Ekim 2026 tarihine kadar MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda yeni müşteriler faydalanabilir.
- Kampanya kapsamında 4 aya kadar vadeli %0.00 faizli kullanılabilecek maksimum kredi tutarları 1850-1900 KKB puanı için 65.000 TL, 1301-1849 KKB puanı için 10.000 TL şeklindedir.
- Her müşteri yalnızca bir (1) %0.00 faizli kampanyadan faydalanabilir.
- Kredi başvurusu banka politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir, talep ettiğiniz tutarın altında onaylanabilir ya da tamamen iptal edilebilir.
- İlgili kampanyadaki %0 faizli sunulabilecek maksimum kredi tutarı 65.000 TL olup, bu tutardan daha yüksek bir tutar ya da 3 aydan daha uzun vade talep edilmesi durumunda veya sigortasız tüm kredi kullandırımlarında uygulanacak faiz oranı, KKB puanınız, genel borçluluk durumunuz ve başvurduğunuz kanala göre değişkenlik gösterecektir.
- Kampanyadan ilk kez MobilDeniz üzerinden müşteri olma sürecini tamamlayan ve kredi başvurusu yapan müşteriler 1 ay süresince yararlanabilir.
- KKB puanı 1300 ve altındaki müşterilere faizsiz kredi verilememektedir.
- Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir.
- Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5’i oranındadır. Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı, kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır.
- Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.
- Gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma ve faiz oranında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
25.000 TL Taksitli Nakit Avans kampanyası;
Hemen Başvur
- Kampanya, 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerlidir.
- Kampanyadan MobilDeniz uygulamasını indirip ilk kez DenizBank müşterisi olan ve Mobildeniz, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı ve DenizKartım uygulaması aracılığıyla yapılan ilk bireysel kredi kartı başvurusu sonrası onaylanan kart sahibi müşteriler faydalanabilir.
- Kampanya bireysel asıl kredi kartları için geçerlidir. Ek kartlar, Business kartlar, İşletme kartlar, Üretici Kartlar, Net Kart ve Banka kartları kampanyaya dahil değildir.
- Kampanyadan yararlanabilmek için, başvuru yapıldığı tarihte, mevcutta açık statülü DenizBank Bireysel Kredi Kartlarından herhangi birine sahip olunmaması gerekmektedir.
- 01.10.2026 tarihi itibariyle kartını kapatıp yeni kart alınması durumunda, kampanyaya dahil olunamaz.
- 25.000 TL, %0 faizli, 3 ay vadeli Taksitli Nakit Avans hakkı, bireysel kredi kartının onaylanmasını takiben 2 iş günü içinde tanımlanır. Hak tanımlandıktan sonra, kredi kartının müşteriye teslim edilmesi, kart şifresinin alınmış olması ve kartın kullanılabilir nakit limitinin yeterli olması koşuluyla, 15.11.2026 tarihine kadar kullanılabilir.
- Onaylanan kartın nakit limitine göre, 250 TL ile 25.000 TL arasında Taksitli Nakit Avans kullanımı yapılabilir.
- Bir müşteri, kampanyadan yalnızca 1 defa faydalanabilir.
- Müşteri, Taksitli Nakit Avans hakkını DenizBank'ın tüm kanallarından "Taksitli Nakit Avans" menüsüne giriş yaparak, nakit limitini kullanabilecektir. Kampanyalar bölümünde yer almaz.
- Taksitli nakit avans kullanım vadesi 3 ay seçilmelidir.
- Taksitli Nakit Avans’a ait taksitler, kredi kartı hesap özetinde yer alacaktır.
- Taksitli Nakit Avans kullanımı için kredi kartının fiziken teslim alınması gerekmektedir.
- Ek Kartlar, Business Kartlar, Net Kart ve Banka Kartı başvuruları dahil değildir. DenizBank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
%0 Faizli 10.000 TL Taksitli Kurtaran Hesap kampanyası;
Hemen Başvur
- Kampanyadan 31 Ekim 2026 tarihine kadar MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir.
- Kampanyadan ilk defa DenizBanklı olan müşteriler faydalanabilir. Daha önce DenizBanklı olup parolasını ilk defa/tekrar belirleyecek veya belirlemiş olduğu parolayla giriş yapan müşteriler bu kampanyadan faydalanamazlar.
- Kampanya kapsamında 3 aya kadar taksit seçenekleriyle %0.00 faizli olarak minimum 200 TL, maksimum 10.000 taksitli kurtaran hesap kullanılabilecektir.
- MobilDeniz üzerinden ilk defa müşteri olan müşterilere taksitli kurtaran hesap kampanyasından yararlanabilmesi için müşteri olduktan sonra 1 ay süre tanınmaktadır. Kampanya süresi içinde müşteri olduğu tarihten itibaren 1 ay içinde nakit kurtaran hesap açmalıdır.
- Taksitli kurtaran hesap kullanabilmek için öncelikli olarak Nakit kurtaran hesap hesabının açılması gerekmektedir. Nakit kurtaran hesap standart faizli olarak açılacaktır. Nakit kurtaran hesap hesabı açıldıktan sonra bankanın uygun görmesi halinde 0 faizli taksitli kurtaran hesap nakit kurtaran hesap limitinden kullanılabilecektir. Hesap açıldıktan sonra 1 ay süresince taksitli kurtaran hesap faizsiz olarak kullanılabilir.
- Tahsis ücreti bulunmamaktadır.
- Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanabilir.
- Kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.
- Herhangi bir sebeple müşteri olma sürecinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.
- Taksitli kurtaran hesapta taksit tutarları vadesinde ödenmez veya gecikmeli ödenir ise bankamız şubelerinde ve TCMB internet sitesinde ilan edilmiş nakit kurtaran hesap faiz oranı üzerinden faiz hesaplanacaktır. Ayrıca faiz üzerinde aylık %15 BSMV, %15 KKDF kesintisi yapılacaktır.
- Kampanya kapsamında iletilen taksitli kurtaran hesap talepleri banka kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde, müşterinin aylık gelir bilgileri, kredi skoru vb. kriterler göz önünde bulundurularak müşteri özelinde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılması mümkün olmayacaktır. Bankanın uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
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