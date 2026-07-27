Yaşam ve yatırımı bir araya getiren Ispartakule 2 Projesi

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İstanbul'un planlı gelişim gösteren bölgelerinden biri olan Ispartakule, son yıllarda hayata geçirilen konut projeleri ve gelişen şehir yapısıyla gayrimenkul sektörünün dikkat çeken lokasyonları arasında yer alıyor. Yeni yaşam alanlarının artması ve modern şehirleşme anlayışıyla şekillenen bölge, hem konforlu bir yaşam sürmek hem de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için değerlendirilen alternatiflerden biri olmayı sürdürüyor.

Bölgedeki bu gelişim, yatırım ve yaşam beklentilerini aynı projede buluşturan yeni yaklaşımları da beraberinde getiriyor. Fuzul'un gayrimenkul yatırım markası Fuzul Topraktan tarafından tanıtılan Ispartakule 2 projesi de yaşam odaklı yaklaşımı, toprak payı modeli ve ödeme seçenekleriyle Ispartakule'de hayata geçirilen yeni projeler arasında yer alıyor.

En doğru yatırım güzel yaşamaktır

Gayrimenkul yatırımı, yalnızca bir mülk edinmekten ibaret değildir. Seçilen projenin bulunduğu lokasyon, sunduğu yaşam alanları ve geleceğe yönelik potansiyeli de yatırım kararının önemli parçaları arasında yer alır. Bu nedenle günümüzde birçok yatırımcı, finansal beklentiler ile yaşam kalitesini birlikte değerlendirmeyi tercih ediyor.

"En doğru yatırım güzel yaşamaktır." yaklaşımı da bu bakış açısını yansıtıyor. Konforlu yaşam alanları ile yatırım anlayışını bir araya getiren Fuzul imzalı projeler, yalnızca bugünü değil, geleceğe yönelik yaşam planlarını da desteklemeyi hedefliyor. Bu yaklaşımın örneklerinden biri olan Ispartakule 2, yatırım modelini yaşam odaklı bir proje anlayışıyla buluşturuyor.

%30 Peşin ve 24 Ay Vadeli Ödeme Planı

Fuzul, Ispartakule 2 projesiyle yatırımcılara arsa payı modeli kapsamında yeni bir seçenek sunuyor. Bu model, projeye başlangıç aşamasında dahil olmak isteyenler için planlı bir yatırım süreci oluştururken, Ispartakule'de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere de farklı bir yaklaşım sunuyor. Projede 1+1 daireler için toprak payı fiyatları 1.990.000 TL'den başlıyor. Belirlenen başlangıç fiyatı, İstanbul’daki yeni projeleri değerlendirmek isteyen yatırımcılar için sunulan seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Ispartakule 2 projesinde yatırımcılar için %30 peşinat ve 24 ay vade seçenekleri sunuluyor. Bu ödeme planı, yatırım sürecini kendi bütçesine göre planlamak isteyenler için esnek bir alternatif oluşturuyor.

Fuzul Topraktan, toprak payı modeliyle birlikte sunduğu ödeme seçenekleriyle yatırımcıların projeye planlı bir şekilde dahil olmasına imkân tanıyor.

Fuzul'un yaşam odaklı Ispartakule 2 Projesi

Modern mimari yaklaşımıyla tasarlanan Ispartakule 2 projesi, peyzaj düzenlemeleri ve yaşam alanlarını destekleyen planlamasıyla öne çıkıyor. Konut alanlarıyla birlikte tasarlanan ortak yaşam alanları, şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bütüncül bir yerleşim anlayışı sunuyor.

Fuzul'un gayrimenkul yatırım markası Fuzul Topraktan tarafından geliştirilen Ispartakule 2, 1+1 daireler için 1.990.000 TL'den başlayan toprak payı fiyatları, %30 peşin ve 24 ay vade seçenekleriyle Ispartakule'de yaşam ve yatırımı bir arada değerlendirmek isteyenler için yeni bir alternatif sunuyor.

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