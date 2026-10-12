Sadece 4 gün sürecek: getirfinans'tan 650.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Uzun zamandır ertelediğimiz planları hayata geçirmek ya da beklenmedik ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz getirfinans'tan 12-15 Ekim tarihleri arasında geçerli %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 650.000 TL'ye varan kredi imkanı, avantajlı finansman arayanların dikkatini çekiyor. Peki kampanyaya kimler başvurabiliyor, şartlar neler ve süreç nasıl işliyor? İşte tüm detaylar...

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Kampanya başvuru detayları neler?

getirfinans'ın yalnızca 4 gün sürecek bu özel avantajlı krediden faydalanmak isterseniz başvuru sürecinizi hemen şimdi başlatabilirsiniz. Getirfinans uygulamasını açıp aşağıdaki adımları izleyerek kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz:

getirfinans uygulamasında Ürünler alanına girin ve Kredi seçeneğine dokunun.

Kredi tutarı ve vadenizi seçin.

İstenen bilgileri doldurup gerekli onayları verin.

Başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru sonucunuzu görüntüleyip kredinizi kullanın.

Kampanya koşulları

Kampanya 12 Ekim 2026 00.00 - 15 Ekim 2026 23.30 tarihleri arasında geçerlidir.

Belirtilen faiz oranı 30.000 TL’nin üstünde kullanılan sigortalı krediler için geçerlidir. 100.000 TL için 12 ay vadede aylık %2,99 faiz ile kullanacağın kredinin YMO %59,8486'dır.

Bankacılık hizmeti Fibabanka tarafından verilmektedir.

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Kampanya 12 Ekim 2026 00.00 - 15 Ekim 2026 23.30 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya yararlanmak isteyen yeni müşteriler 15 Ekim 2026 23.30'a kadar getirfinans müşterisi olmalıdır.

Bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak ilgili sözleşmeleri onaylayanlar getirfinans müşterisi sayılır.

Kampanya kredi faiz oranları %2,99 – %4,75 arasında kişi ve vadeye göre değişebilir.

Kampanya kapsamında kullanabileceğiniz kredi tutarı ön onaylı limitin ile sınırlıdır.

Kampanyalı oranlar 30.000 TL’nin üstündeki tutarlarda kullanılan hayat sigortalı krediler için geçerlidir.

Avantajlı faiz oranlı krediden kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.

Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.

100.000 TL için aylık %2,99 faiz oranı ile 12 ayda kullanacağınız kredinin yıllık maliyet oranı %59,8486'dır. Yıllık maliyet oranına tahsis ücreti dahil edilir, sigorta primi dahil değildir.

Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.

Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.

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