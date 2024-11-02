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'1 milyon TL'de 150 bin TL çok iyi bir rakam' Kelepirde son günler! 'Alım fırsatı doğdu, zam gelecek' deyip tarih verdiler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.11.2024 07:34
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Araba almak isteyenler ikinci el otomobil pazarındaki son durumu yakından takip ediyor. İkinci el pazarı ise bir süredir en durgun günlerini yaşıyor. Bu da fiyatlara düşüş olarak yansırken bazı araçlarda yüzde 10, bazılarında yüzde 15, bazılarında da yüzde 20 düşüş oldu. Galericiler 1 milyon TL'ye satılan bir aracın fiyatının 850 bin TL'ye düştüğünü söylerken "Tam alım fırsatı doğdu alıcılar için" dedi. Galericiler "Yeni yılla birlikte mutlaka araçların fiyatlarına zam gelecek" şeklinde konuştu.

'1 milyon TL'de 150 bin TL çok iyi bir rakam' Kelepirde son günler! 'Alım fırsatı doğdu, zam gelecek' deyip tarih verdiler

İkinci el otomobil pazarı en durgun günlerini yaşıyor. Hal böyle olunca fiyatlar da yüzde 20 seviyesinde düştü. Galericilere göre kelepir fırsatı 2 ay daha sürecek ve yılbaşından sonra fiyatlar tekrar yükselecek.

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İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Show Haber'de yer alan habere göre; galericiler "Herkes fiyatlarını geriye doğru çekti. Piyasa bir yıldır bayağı sıkışık durumda" dedi.

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"YÜZDE 20'YE KADAR FİYATLARI GERİ ÇEKTİK"

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk galericileri harekete geçirdi. Öyle ki araçlarda marka fark etmeksizin fiyatlarda düşüş yapıldı. Galericiler "Yüzce 10, yüzde 15, aracına göre yüzde 20'ye kadar fiyatları geri çektik" ifadelerini kullandı. Amaç da satıcı ve alıcıyı ortak bir noktada buluşturmak. Galericiler "Krediye ulaşımdaki zorluk, hem de faizlerin yüksekliği çok etkili oldu. Müşteriler bu noktada araç alımını durdurmuş durumdalar" dedi.

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1 MİLYON TL'LİK ARAÇ 850 BİN TL'YE DÜŞTÜ

Örneğin bir aracın fiyatı geçtiğimiz aylarda 1 milyon lirayı bulmuştu. Ancak şu anda yapılan fiyat düşüşüyle birlikte bu araç 850 bin TL bandına geldi. Galericiler "1 milyon TL'de 150 bin TL çok iyi bir rakam. Tam alım fırsatı doğdu alıcılar için. 850 bin liraya satmış olduğumuz bir araç şu anda yani 780-770 bin liraya kadar geriledi orta sınıf diyebileceğimiz bir araçta yüzde 10 gibi bir gerileme oldu" dedi.

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YILBAŞINDA 'TAM TERSİNE DÖNECEK' BEKLENTİSİ

Fiyatlar düştü ama galericilere göre bu süreç yılbaşında tam tersine dönecek. Galericiler "Bu demek değil ki fiyatlar böyle kalacak, yeni yılla birlikte mutlaka araçların fiyatlarına zam gelecek. Araç almak isteyenler yılbaşına kadar iyi değerlendirmeli bu ortamı" ifadelerini kullandı.

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Asıl beklenti filo şirketlerinin fiyatları düşürmesi ve kredilerle ilgili düzenleme yapılması.

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Galericiler "Biz sektörde araç kredilerinin açılacağı günü bekliyoruz. Tedarik zincirinde aslında fiyatların gerilemesi gerekiyor ki otomotiv piyasası rahat bir nefes alsın" dedi.

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