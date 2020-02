100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

HAZİRAN'I İŞARET ETTİ

Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Yalçın, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz. Bizler ise şirket olarak, hem iş ortaklarımız hem de doğrudan tüketicilere sıfır ve ikinci el araçlar konusunda en doğru ve güncel bilgileri vermeyi sürdürüyoruz. Bu bağlamda, önemli işbirlikleri de gerçekleştirdik. Son olarak Turkcell ile önemli bir çalışmaya imza attık ve Türkiye’nin en çok indirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’teki yerimizi aldık. Şu anda operatör bağımsız tüm BiP kullanıcıları Cardata servisi üzerinden sıfır kilometre araç fiyat bilgilerine ücretsiz olarak erişebiliyor."

Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar bütçeyle satın alınabilecek ikinci el otomobillerden bazları şöyle sıralandı:

Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire (2006) 29 bin 200 TL

Renault Symbol 1.5 DCI Authentique (2010) 39 bin 500 TL

Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus (2012) 44 bin 500 TL

Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend (2012) 53 bin 600 TL

Renault Clio 1.2 16V Joy (2013) 54 bin TL

Fiat Linea 1.3 Multijet Pop (2015) 54 bin 700 TL

Hyundai i20 1.4 CRDI Jump (2013) 55 bin 400 TL

Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline (2012) 57 bin 100 TL

Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance (2007) 66 bin 700 TL

Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy (2016) 71 bin 400 TL

Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus (2013) 76 bin 500 TL

Ford Focus 1.6 TDCI Trend X (2013) 79 bin TL

Opel Astra 1.6 Edition Plus (2016) 82 bin 800 TL

Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban (2017) 84 bin 100 TL

Renault Clio 1.5 DCI Joy (2018) 85 bin 700 TL

Ford Focus 1.6 TDCI Trend X (2014) 86 bin 700 TL

Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline (2012) 90 bin 900 TL

Renault Megane 1.6 16V Joy (2017) 93 bin 100 TL

Ford Focus 1.6 TDCI Trend X (2016) 98 bin 500 TL

Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT (2016) 99 bin 600 TL

(İHA)