100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdığı belirtiliyor. Özellikle 100 bin TL’ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda oldukça rağbet görüyor. Bu doğrultuda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, ikinci el araçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma hazırladı. Şirket, 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı.

Söz konusu fiyat aralığındaki araçların büyük bir kısmını dizel ve manuel vitesli otomobillerin oluşturduğu dikkatleri çekerken, listede Fiat, Renault, Ford ve Volkswagen’e ait modeller ağırlıklı olarak yer aldı. Toplamda 101 otomobilin yer aldığı listedeki en uygun fiyatlı otomobil 29 bin 200 TL’lik fiyatıyla 2006 model Hyundai Accent 1.5 CRDI olurken, 100 bin TL bandına en yakın ikinci el otomobil satış fiyatı ortalama 99 bin 600 TL’ye ulaşan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT oldu.

'İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA YÜZDE 60'A VARAN ARTIŞLAR VAR'

Hazırlanan veriler ışığında ikinci el pazarını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaşanan kademeli artış Ocak ayında da devam etti. Bu dönem sektör adına çok ilginç verileri karşımıza çıkardı. Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ’0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok. Buradan hareketle tüketici aracının değerlenmesini bekliyor ve satmıyor. İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, filo kiralama şirketlerinin araç parklarını elinde tutması ve ithal modellerdeki stok sıkıntıları pazardaki artışa neden olan etkenler arasında yer alıyor." dedi.