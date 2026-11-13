18 işçi hayatını kaybetmişti! HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran dudak uçuklatan otomobil koleksiyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde meydana gelen patlama, 18 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
İşçilerin kıdem sürelerini düşürmek amacıyla sigorta giriş ve çıkışlarının yapıldığı iddialarıyla da gündeme gelen Başaran'ın serveti ve lüks otomobil koleksiyonu dikkat çekti.
Türkiye'nin önde gelen zengin iş insanları arasında gösterilen Mehmet Rüştü Başaran'ın uzun yıllardır otomobillere ilgi duyduğu ve dünyanın önemli koleksiyonerleri arasında yer aldığı belirtiliyor.
Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'a ait olduğu belirtilen koleksiyonda 80'den fazla otomobil bulunuyor.
Nadir üretilen süper spor otomobillerin ağırlıkta olduğu koleksiyonun tahmini değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğu ifade ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre koleksiyonda Ferrari'den Bugatti'ye, Lamborghini'den McLaren'a kadar otomobil dünyasının en özel modelleri yer alıyor.
Başaran'ın koleksiyonunda bulunduğu belirtilen dikkat çekici otomobiller arasında şu modeller sıralanıyor:
Dünyada sınırlı sayıda üretilen ve otomobil tutkunları tarafından büyük ilgi gören modellerin yer aldığı koleksiyon, HABAŞ'taki facianın ardından yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.
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