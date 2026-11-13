18 işçi hayatını kaybetmişti! HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran dudak uçuklatan otomobil koleksiyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde meydana gelen patlama, 18 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN'A EV HAPSİ VERİLDİ

Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

'SİGORTA' İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

İşçilerin kıdem sürelerini düşürmek amacıyla sigorta giriş ve çıkışlarının yapıldığı iddialarıyla da gündeme gelen Başaran'ın serveti ve lüks otomobil koleksiyonu dikkat çekti.

80'DEN FAZLA LÜKS OTOMOBİLİ VAR

Türkiye'nin önde gelen zengin iş insanları arasında gösterilen Mehmet Rüştü Başaran'ın uzun yıllardır otomobillere ilgi duyduğu ve dünyanın önemli koleksiyonerleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'a ait olduğu belirtilen koleksiyonda 80'den fazla otomobil bulunuyor.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 30 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Nadir üretilen süper spor otomobillerin ağırlıkta olduğu koleksiyonun tahmini değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre koleksiyonda Ferrari'den Bugatti'ye, Lamborghini'den McLaren'a kadar otomobil dünyasının en özel modelleri yer alıyor.

KOLEKSİYONDA HANGİ OTOMOBİLLER BULUNUYOR?

Başaran'ın koleksiyonunda bulunduğu belirtilen dikkat çekici otomobiller arasında şu modeller sıralanıyor:

Ferrari: 288 GTO, F40, F50, Enzo ve Superamerica

Bugatti: EB110 ve Veyron

Lamborghini: Reventon ve Aventador

Maserati: MC12

McLaren: F1 ve P1

Porsche: Carrera GT ve 918

Pagani: Huayra

Mercedes-Benz: SLR

Rolls-Royce: Çeşitli modeller

Hennessey: Venom GT

Dünyada sınırlı sayıda üretilen ve otomobil tutkunları tarafından büyük ilgi gören modellerin yer aldığı koleksiyon, HABAŞ'taki facianın ardından yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.