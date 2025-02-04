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2023'ten beri 5 kat arttı! Hedef 1 milyon üretmek, 8 dev marka yatırım için Türkiye'yi tercih etti...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.02.2025 08:52
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Dünya markaları 2000 yılından bu yana Türkiye'ye otomotiv endüstrisi için yatırım yapıyor. Özellikle son dönemde elektrikli otomobil konusunda ön plana çıkmaya başlayan yatırımlar ise otomotiv dünyası için ön plana çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki araç üretimini değerlendirdi. Kacır, "Araç üretimimiz yıllık 300 binden 1,4 milyonun üzerine çıktı" deyip yıllık hedefi açıkladı.

2023'ten beri 5 kat arttı! Hedef 1 milyon üretmek, 8 dev marka yatırım için Türkiye'yi tercih etti...

Son dönemde özellikle Çin, otomobil üretiminde Türkiye'ye yatırım yapması dikkat çekiyorken birçok küresel markanın da Türkiye'ye yatırım yapması takip ediliyor. Otomotiv endüstrisi için Türkiye'ye yatırım yapılıyorken aynı zamanda 2023 yılından beri üretim 5 kat arttı.

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Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomotiv üretimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kacır, 2000 yılından beri dünya markalarının Türk otomotiv endüstrisine 18 milyar dolar yatırım yaptığını kaydederek, 100 küresel tedarikçiden 30'dan fazlasının Türkiye'de üretim tesisi açtığını vurguladı.

CANİNCE

Üretici ve tedarikçilere ait AR-GE ve tasarım merkezinin 162'ye ulaştığının altını çizen Kacır, ayrıca Bakanlık tarafından 2012 yılından beri otomotiv ana sanayi ve yan sanayi için 2 bin 588 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini de kaydetti. Kacır, "Bu belgeler kapsamında öngörülen sabit yatırım tutarı 878,9 milyar TL, öngörülen istihdam sayısı ise 105 bin 481 kişi oldu” sözlerini kullandı.

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DÜNYA'NIN 13'ÜNCÜ ÜRETİCİ TÜRKİYE

Kacır, 550 bin kişiyi aşan istihdama sahip olunduğunu belirterek, dünanın 13'üncü üreticisi olunduğunu kaydetti. Kacır, "Türkiye’de araç üretimi 2002 yılında 300 binlerde iken, 2023 yılında 1,4 milyonun üzerine çıkarak 5 kat arttı. Bu artış söz konusu dönemde yüzde 7’lik yıllık bileşik oranına işaret ediyor" şeklinde konuştu.

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HEDEF: 1 YILDA 1 MİLYON ÜRETMEK

Elektrikli araç üretimindeki gücünde artırılmasını hedeflediklerini belirten Kacır, şu cümleleri sarf etti:

"Toplam 5 milyar dolarlık destek bütçesiyle yılda en az 1 milyon elektrikli araçlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yıllık asgari 150 bin adetlik elektrikli araç üretimi kapasitesi sağlayacak yüksek yerli katkı oranına sahip AR-GE merkezi kurulumunu da içeren yeni yatırımlar desteklenecek. Batarya çağrısı çerçevesinde ise 2030 yılına kadar 80 GWh büyüklüğünde kapasite inşa edilecek”

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Togg aracılığı ile küresel üretimde önemli bir adım atıldığını söyleyen Kacır, Togg sayesinde Ford, Toyota, Renault gibi birçok küresel markanın yeni nesil araç üretimlerini Türkiye’ye taşımasına yardımcı olduğunu kaydetti.

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Kacır, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hâlihazırda ülkemizde otomobil üretimi yapan 13 markadan 8’i küresel markalar olup bunların desteklenmesine ve özellikle yeni teknoloji yatırımlarını Türkiye’de gerçekleştirmelerine teşvik devam edecek. Otomotiv yan sanayimiz başta olmak üzere, otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımlara yönelik olarak yatımcılarla görüşmelerimiz bu yıl da sürecek"

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araba otomotiv Mehmet Fatih Kacır
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