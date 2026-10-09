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25 yıllık dostu aracına talip oldu! Ekspere diye götürdü geri getirmedi

Aracını satmak isteyen Bayram Yıldız'ın aracına 25 yıllık dostu talip olmuştu. Yıldız, dostuna güvendi arabayı verdi ancak parasını bir türlü alamadı. Ekspere götürmek için arabayı alan arkadaşı, aracı geri getirmedi.

25 yıllık dostu aracına talip oldu! Ekspere diye götürdü geri getirmedi
Cansu Çamcı

Arabasını satmak isterken başına gelenlerle hayatının şokunu yaşadı. Hastalığından dolayı arabasını satıp aracını yenilemek isteyen Bayram Yıldız'ın aracına 20 yıllık dostu talip oldu.

"KENDİ ARABASI GİBİ GEZİYOR"

Show TV'nin haberine göre; Arkadaşına güvenen Yıldız, henüz satışı yapılmadan aracı teslim etti ancak parasını bir türlü alamadı.

İddiaya göre Bayram Yıldız 20 yıllık arkadaşıyla 500 bin TL karşılığında satış için anlaştı. 50 bin TL de kapora aldı ancak sonrasında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı.

İbanına 50 bin TL gelen Yıldız, "Paranın geri kalanını vereceğim dedi. Güvendim ona. Çaldı gitti. Kendi arabası gibi geziyor." ifadeleriyle dert yandı.

25 yıllık dostu aracına talip oldu! Ekspere diye götürdü geri getirmedi 1

NE ARABASINI NE PARASINI ALABİLDİ

Bayram Yıldız üzerinden bir ay geçmesine rağmen ne parasını alabildi ne de aracını görebildi. Mağdur olan Yıldız, "Telefonu açık. Telefonu da kapatmıyor. O kadar rahat efendim. 'İflas ettim. Paranı ayarlayıp vereceğim arabayı ne yapacaksın?' diyor.

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Araç
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
basit savcıya ver bisin gitsin burada ne işin var
sonra cinayet işleniyor
Yüzsüzlüğe bak , şaka gibi 🤣
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