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29 maaş ikramiye verince gündem olmuştu! Skoda 2024 yılını rekor kırarak tamamladı: En çok o model tercih edildi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.12.2024 13:23
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Çalışanlarına 29 maaş ikramiye vermesi ile gündem olan Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, Türkiye'de satış rekoru kırdı. Ayrıca, Yüce Otomotiv, yılı yüzde 3,8 büyüme ile kapattı.

29 maaş ikramiye verince gündem olmuştu! Skoda 2024 yılını rekor kırarak tamamladı: En çok o model tercih edildi

Skoda'nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, çalışanlarına verdiği ikramiye ile medyada yer edinmişti. 2022'de 25 maaş, 2023'te ise 29 maaş ikramiye veren Yüce, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim" ifadelerini de kullanmıştı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Yüce Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü yapmış olduğu Skoda markası Türkiye'de satış rekoru kırdı. Skoda Türkiye 2024'te 40 binden fazla araç sattı. Markanın en çok tercih edilen modeli Octavia olurken, Super B modeli ise lükste yeni trend haline geldi.

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2024 YILINI YÜZDE 3,8 BÜYÜME İLE KAPATTI

Son yıllarda büyük bir ivme yakalayarak büyümeye devam eden Yüce Otomotiv, 2024 yılını da yüzde 3.8 büyüyerek kapattı.
Yaşanan başarılara ilişkin her fırsatta çalışanlarını öven Yüce, ikramiye haberlerinin gündem olmasının ardından "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Skoda
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