32 yıllık serüven sona erdi! Audi, o modelinin üretimini durdurdu

Audi A8’in dördüncü neslinin üretimi resmen sona erdi. Şirket sözcüsünün Alman basınına doğruladığı bilgilere göre, son A8 ekim ayı ortasında Neckarsulm tesislerindeki üretim bandından indirildi.

Şirket, Almanya'da müşteriye özel siparişleri 18 Şubat 2026'da kapatmıştı. A8’den boşalan montaj kapasitesi, A5 Sedan ve A5 Avant için kullanılacak.

İlk A8, Mart 1994’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Audi V8’in yerini alan model, alüminyum gövdeli Audi Space Frame yapısıyla markanın lüks sedan sınıfındaki iddiasını güçlendirdi.

Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi'yle rekabet eden A8, dört nesil boyunca Audi’nin teknoloji ve konfor vitrini oldu. Üretimi tamamlanan D5 nesli 2017’de tanıtılmış, 2021’de kapsamlı bir makyaj geçirmişti.

Modelin satış rakamları son yıllarda gittikçe geriledi. A8’in 2025 satışları, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 düştü.

HEDEF 2020'LERİN SONU

A8 ürün grubu sözcüsü Marcel Bestle, yılın başlarında yaptığı açıklamada halef konusunda karar alındığını ve otomobilin 2020’lerin sonuna doğru tanıtılmasının hedeflendiğini söylemişti.

Alman basınında yeni modelin Porsche Panamera ile aynı mimariyi kullanabileceği ve Leipzig’de üretilebileceği konuşuluyor. Ayrıca Çin pazarı için Huawei teknolojilerinden yararlanan farklı bir model ihtimali ele alınıyor.

Q9, AUDİ’NİN EN BÜYÜK MODELİ OLDU

A8'in vedasının ardından Audi’nin Temmuz'da tanıttığı Q9, markanın ürün gamının zirvesine yerleşti. 5,31 metre uzunluğa ve 3,14 metre aks mesafesine sahip SUV, özellikle ABD müşterilerinin beklentileri dikkate alınarak geliştirildi. Standart yedi koltuklu düzenin yanında, ikinci sırada iki bağımsız elektrikli koltuk bulunan altı kişilik kabin de sunuluyor.

Beş bölgeli klima, elektrikli açılıp kapanan kapılar ve Audi’nin bugüne kadar kullandığı en büyük panoramik cam tavan, Q9’un konfor donanımları arasında. Şirketin resmi takviminde ilk teslimatların başlangıcı Kasım 2026 olarak yer alıyor.