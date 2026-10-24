5 bin liralık hasara 25 bin TL istendi! Araç kiralamada yeni dönem

Araç kiralarken teslim öncesi hasarları fotoğraf ve videoyla kayıt altına almak, tüketicileri yüksek onarım ücretlerine karşı koruyabiliyor.

2027’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle hasar bedelleri ve teslim tutanaklarında yer almayan hasarlar için ücret talebine ilişkin kurallar değişecek.

Kiralama öncesinde araçtaki çizik ve göçükleri kontrol etmeyen, fotoğraf veya videoyla kayıt altına almayan vatandaşlar, daha önce oluşmuş hasarların bedelini ödemek zorunda kalabiliyor. Teslim tutanağına işlenmeyen hasarlar, taraflar arasında uyuşmazlıklara yol açıyor.

5 BİN LİRALIK İŞLEME 25 BİN TL TALEP EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; İstanbul Bahçelievler’de yaşanan bir olayda, kiralık otomobilin arka tamponundaki göçük için müşteriden 25 bin lira talep edildi. Tüketicinin kendi ustasından aldığı onarım fiyatı ise 5 bin lira oldu. Kiralama şirketinin onarımı kendisinin yaptırmak istemesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık çıktı ve konu yargıya taşındı. Olay, hasarın boyutunun ve onarım maliyetinin belgelenmesinin önemini ortaya koydu. Araç kiralarken kredi kartından provizyon alınması veya depozito talep edilmesi, hasar anlaşmazlıklarında tüketicinin karşı karşıya kaldığı mali riski artırıyor.

"VATANDAŞ TALEP EDİLEN HER BEDELİ KABUL ETMESİN"

Araç iade edildikten sonra hasar bedeli gündeme geldiğinde, müşteriler depozitolarından kesinti yapılması ya da kartlarından tahsilat gerçekleştirilmesi endişesi yaşıyor. Bazı kiralama işlemlerinde senet imzalatılması da tüketiciler açısından ayrı bir risk oluşturuyor. Hasar konusunda anlaşmazlık yaşanması hâlinde senet ve sözleşme hükümleri, talep edilen bedelin tahsili bakımından önem kazanıyor. Bu nedenle vatandaşların araç kiralarken yalnızca günlük kira bedeline değil, sözleşmedeki hasar, sigorta, depozito ve ek ödeme şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Avukat Selim Candoğan, araç kiralama sektöründeki hasar uyuşmazlıklarında tüketicilerin önemli bir bölümünün dava sürecinin uzunluğu ve masrafları sebebiyle hakkını aramaktan vazgeçtiğini belirtti. Vatandaşların talep edilen her bedeli kabul etmemesi gerektiğini vurgulayan Candoğan, teslim tutanağı, fotoğraf, video ve ekspertiz raporlarının hak arama sürecinde önemli deliller olduğunu kaydetti.

YENİ YÖNETMELİK GELİYOR

1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle araç kiralama sektöründe hasar bedelinin yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla belgelenmesi öngörülüyor. Teslim ve iade belgelerinde yer almayan hasarlar için ücret talebine de sınırlama getiriliyor. Tüketicilerin aracı teslim alırken mevcut hasarları fotoğraf ve videoyla kaydetmesi, tutanağa işletmesi ve iade sırasında da kayıt tutması önem taşıyor.