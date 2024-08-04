81 ile genelde gönderildi! Elektrikli araçlar için dikkat çeken karar! Elektrikli araç üniteleri yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, apartman ve site önlerinde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulumu yapılacağı duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden şunları söyleyerek duyurdu;

"Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız."

✅ Daha temiz bir çevre



✅ Çevre dostu bir ulaşım anlayışı için



Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz.



Genelgemizi 81 ilimize gönderdik.



Kararlıyız, 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep… pic.twitter.com/d5RriNvPep — Murat KURUM (@murat_kurum) August 4, 2024

‘‘ORTAK ALANLARDA KAT MALİKLERİNİN ÇOĞUNLUĞUNUN KARARI YETERLİ OLACAK’’

Bakanlık 81 ile yazılı olarak gönderdiği genelgede uygulamaya esaslarına yönelik bilgi verdi. Yapılan bu yazılı açıklamada göre,

81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşulları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak.

İnşa ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulum işlemlerinin "ortak alanlarda inşaat yapılması" kapsamında olmadığı için maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak.

ELEKTİKLİ ARAÇ ÜNİTELERİ YÖNETMELİĞE UYGUN OLACAK

Ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli olacak.

Ortak alan olmayan, bağımsız bölümlerin eklentisindeki otoparklarda ise mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmaması ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanların etkilenmemesi durumunda kat malikleri kurulu kararına gerek duyulmayacak.