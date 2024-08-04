81 ile genelde gönderildi! Elektrikli araçlar için dikkat çeken karar! Elektrikli araç üniteleri yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, apartman ve site önlerinde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulumu yapılacağı duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden şunları söyleyerek duyurdu;
"Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız."
✅ Daha temiz bir çevre— Murat KURUM (@murat_kurum) August 4, 2024
✅ Çevre dostu bir ulaşım anlayışı için
Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz.
Genelgemizi 81 ilimize gönderdik.
Kararlıyız, 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep… pic.twitter.com/d5RriNvPep
Bakanlık 81 ile yazılı olarak gönderdiği genelgede uygulamaya esaslarına yönelik bilgi verdi. Yapılan bu yazılı açıklamada göre,
Ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli olacak.
Site ve apartmanların otoparklarında kurulacak üniteler için mutlaka ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşü alınacak. Ünitelerin, yapımında elektrikle ilgili diğer tüm mevzuata uyulması ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğine uygun olması gerekecek.