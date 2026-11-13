FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

ABD'de binlerce BMW araç geri çağrıldı. Gerekçe olarak ise park halindeyken ve motoru kapalıyken yangın riski gösterildi. Açıklamada, "Eğer bu araçlardan birine sahipseniz, onarım işlemi tamamlanana kadar aracınızı binalardan ve diğer araçlardan uzağa, dış mekana park etmelisiniz." ifadesi kullanıldı.

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, BMW Kuzey Amerika'nın park halindeyken ve motoru kapalıyken yangın riski oluşturabilecek 720 bin 796 aracını geri çağırdığı ifade edildi.

ABD de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin" 1

"AÇIK ALANA PARK EDİN"

Söz konusu araçların 2024 yılında da bir su pompası sorunu nedeniyle geri çağrıldığı anımsatılan açıklamada, bu araçların yeniden onarılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Eğer bu araçlardan birine sahipseniz, onarım işlemi tamamlanana kadar aracınızı binalardan ve diğer araçlardan uzağa, dış mekana park etmelisiniz." ifadesi kullanıldı.

Geri çağırma işlemine konu soruna ilişkin çözümün geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen açıklamada, hazır olduğunda BMW yetkili satıcılarından ücretsiz olarak bu hizmetin alınabileceği bildirildi.

ARAÇ MODELLERİ AÇIKLANDI

Açıklamada dış mekana park edilmesi önerilen araç modelleri, 2012-2016 BMW 3 Series, 2012-2016 BMW 5 Series, 2012–2015 BMW X1, 2012-2016 BMW Z4, 2013-2017 BMW X3, 2014-2016 BMW 2 Series coupe, 2014–2016 BMW 3 Series sportswagon, 2014-2016 BMW 328xi Gran Turismo, 2014-2016 BMW 4 Series convertible, 2014-2016 BMW 4 Series coupe, 2015-2016 BMW 2 Series convertible, 2015-2016 BMW 4 Series gran coupe, 2015-2018 BMW X4 ve 2016-2018 BMW X5 xDrive40e şeklinde sıralandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Sigorta duyurdu: Elde edilen fon kazancı TMSF'ye iade edildiTürkiye Sigorta duyurdu: Elde edilen fon kazancı TMSF'ye iade edildi
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi

Anahtar Kelimeler:
BMW ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı

Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası çok sert sözler: Acemiler mangası!

A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası çok sert sözler: Acemiler mangası!

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.