Alırken satacağı günü de düşünen bakıyor! O model ve renkler daha çabuk gidiyor

Kasım ayında araçların ilanda kalma süresi belli oldu. Peki, en hızlı hangi arabalar, modeller ve renkler satılıyor? VavaCars, ikinci el araçların ilanda kalma süresine dair bir çalışma yaptı. Şirket yaptığı açıklamayla, kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı çalışma sonucunda, ikinci el araçların ilanda kalma sürelerine dair yeni verileri paylaştı. İşte detaylar...

EN AZ SÜRE İLANDA KALANLAR HİBRİT ARAÇLAR

Kasımda yakıt tipine göre en az süre ilanda kalan ikinci el araçlar hibrit araçlar oldu. Hibrit araçlar ortalama 44 gün ilanda kalırken, benzinlilerin 51, dizellerin 54 gün ilanda kaldığı belirlendi.

Sıfır araç satışları arasındaki payı giderek artan elektrikli araçların ise ikinci el tarafında ortalama 63 gün ilanda kaldığı tespit edildi.

ÜST SEGMENT ARAÇLAR DAHA UZUN SÜRE İLANDA

İkinci el araçların segment tipi de ortalama ilanda kalma süresine etki ediyor. C segment ikinci el araçların 48, D segment araçların 62 ve E segment araçların 76 gün ortalama ilanda kalma süresine sahip olduğu belirlendi. Bu sonuçla birlikte, ikinci el üst segment araçların daha uzun süre ilanda kaldığı sonucu ortaya çıktı.

İŞTE EN HIZLI ALICI BULAN ARABA MODELLERİ

Türkiye'de araç alım-satım piyasasında, yüzde 50 ile en çok tercih edilen C segmenti araçlar, kasım itibarıyla ortalama 48 gün ilanda kalıyor. Ancak bu süre, araçların marka ve modellerine göre değişiklik gösteriyor.

Piyasada sıkça karşılaşılan modellerden Fiat Egea 40 günle en hızlı alıcı bulan araç olarak öne çıkarken, Toyota Corolla 41, Renault Megane ve Honda Civic 44, Ford Focus 46, Skoda Octavia 54 ve Opel Astra 57 günle dikkati çekiyor.

SİYAH RENK ARAÇLAR DAHA UZUN SÜRE İLANDA KALIYOR

İkinci el araçların renkleri de ortalama ilanda kalma sürelerinde rol oynuyor. Siyah renge sahip araçlar 65 güne kadar ilanda kalırken, beyaz renkli araçlarda bu süre 50 gün olarak görülüyor.

Çalışmanın bölgeler bazındaki sonuçlarına göre ise, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma sürelerinde en uzun zaman diliminin Karadeniz Bölgesi'nde olduğu görülürken en kısa sürenin Doğu Anadolu Bölgesi'nde olduğu gözlemlendi. (AA)