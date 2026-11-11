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Araba alacaklar dikkat! En çok o modeller ilana çıktı

Yaşanan fon krizi araba alım-satımını da etkiledi. Otomobil sektöründeki durgunluk fiyatlara da yansıdı. Ekim ayında ilanlarda en çok görülen marka ve modeller belli oldu. İşte en çok ilana çıkan modeller...

Araba alacaklar dikkat! En çok o modeller ilana çıktı
Cansu Çamcı

İkinci el otomobil piyasasında ekim ayına ilişkin fiyat verileri belli oldu. Arabam.com'un hazırladığı verilere göre; Araçların ortalama ilan fiyatı eylül ayında 921 bin 307 TL seviyesindeyken ekimde 926 bin 771 TL'ye yükseldi. Ancak ilan fiyatlarındaki artış, enflasyondan arındırılmış verilere aynı şekilde yansımadı. Reel fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 1,94 düşüş kaydedildi.

Veriler, ikinci el otomobil piyasasında nominal fiyatlar yükselirken reel bazda gerilemenin sürdüğünü ortaya koydu.

Araba alacaklar dikkat! En çok o modeller ilana çıktı 1

"FİYATI DÜŞÜRÜLEN İLANLARIN ORANI EYLÜL VE EKİM AYINDA ARTTI"

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, otomotiv piyasasıyla ilgili şunları söyledi:

"Fon piyasasındaki gelişmeler, ekim ayında da etkisini sürdürdü. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz anketimize göre her 5 kişiden 1’i fondaki gelişmelerden etkilendiğini belirtirken, etkilenen kişilerin %76,4’ü araç alım-satım planlarının değiştiğini ifade etti. Bu gelişmeler de piyasadaki talep koşulları ve tüketicilerin alım-satım kararları üzerinde etkili olabilir. Öte yandan, arabam.com’daki ilanlarda fiyat indirimlerinin arttığını görüyoruz. Fiyatı düşürülen ilanların oranı eylül ve ekim aylarında artış gösterdi. Ekim ayında bu oran, hem bireysel hem de kurumsal satıcıların ilanlarında bir önceki aya göre %10’un üzerinde arttı. Kurumsal satıcıların stoklarını eritme ve nakit akışını hızlandırma hedefleri ile sıfır kilometre araçlardaki indirim ve finansman kampanyaları da özellikle yeni model ikinci el araçlarda rekabet baskısı yaratıyor. Önümüzdeki dönemde de finansman koşullarının ve sıfır kilometre araç kampanyalarının ikinci el piyasasının seyrinde etkili olacağını öngörüyoruz."

Araba alacaklar dikkat! En çok o modeller ilana çıktı 2

Ekim ayında ikinci el otomobil ilanlarında öne çıkan diğer veriler ise şöyle sıralandı:

İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN MARKALAR BELLİ OLDU

Ekim ayında ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel,Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

Model bazında bakıldığında ise ekim ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

Araba alacaklar dikkat! En çok o modeller ilana çıktı 3

1.000.000 TL ALTI ARAÇ İLANLARI AĞIRLIĞINI KORUYOR

arabam.com verilerine göre, ekim ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %29 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar %26, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler %20, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler %10, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise %15'ini oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil araba fon getirileri
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