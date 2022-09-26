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Araba fiyatlarındaki yükseliş sonrası harekete geçtiler! Değerleri 30 milyonun üzerinde...

26.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araba fiyatlarındaki son 1 yıllık artış sonrası yediemin otoparkında bulunan araçlar sahipleri tarafından alınmaya başladı. Değerleri 30 milyon TL'nin üzerinde olan çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen araçlardaki bu azalış en çok otopark işletmecisini sevindirdi.

Araba fiyatlarındaki yükseliş sonrası harekete geçtiler! Değerleri 30 milyonun üzerinde...

Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası yediemin otoparklarında hareketlilik başladı. Siirt'te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 30 milyon TL'nin üzerinde olan 100 araç vardı. Araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle araç sahipleri eksik evraklarını tamamlayarak araçlarını almaya başladı. Bu durum en çok otopark işletmecisini sevindirdi.

FİYATLAR YÜKSELİŞ SONRASI HAREKETE GEÇTİLER!

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'30 MİLYONU AŞAN ARAÇLAR VARDI'

Yediemin Otopark Sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçlarda yaşanan artıştan dolayı vatandaşlar araçlarını aldıklarını ve bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

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Çürümeye terk edilmiş araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, “2008 yılından beri Siirt’te yediemin otopark işletmeciliği yapıyorum. Otoparkımızda piyasa değeri 30 milyonu aşan araçlar vardı. Son bir yıl içerisinde artan araç fiyatlarıyla beraber araç sahipleri eksik evraklarını giderip gelip araçlarını aldılar ve almaya da devam ediyorlar. Bu durumdan bizde çok memnunuz en azından iş yükümüz hafifledi. Son olarak devlet yetkililerimizden biz otopark işletmecilerimize satış yetkisi vermelerini istiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yediemin Otoparkı araba fiyatları
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