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Araç alacaklar dikkat, ikinci el otomobilleri solladı! Bakanlık düzenleme yapmıştı 'Hassas denge üzerine kurulu'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.02.2025 08:45
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Otomobil bayileri ellerinde bulunan sıfır araçları satabilmek için bazı dönemlerde kampanyalar yapıyor. Sıfır araçlarda yapılan indirimler sonrası ikinci el pazarındaki otomobillerden daha ucuz oldu. Fiyatta yaşanan bu durumdan dolayı ise vatandaş nasıl araç alması gerektiğini merak etmeye başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yanıtladı.

Araç alacaklar dikkat, ikinci el otomobilleri solladı! Bakanlık düzenleme yapmıştı 'Hassas denge üzerine kurulu'

2024 yılı üretimli otomobilleri elden çıkarmak için otomobil bayileri sıfır araçlarında fiyat indirmeye başladı. 2025 yılı üretimli otomobillere yer açmak için satışları hızlandırmaya çalışan otomobil bayisi sahipleri kampanyalarına başladı.

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FİYATLARDA İNDİRİM VAR

Bayilerin fiyat indirimleri vatandaşın dikkatini çekerken piyasalardaki dengelerde değişmeye başladı. Örnek vermek gerekirse bayide 1 milyon 480 bin TL’den satılan Opel Astra GS’nin ikinci el ilan patformunda fiyatının 1 milyon 730 bin TL’ye kadar çıktığı görülüyor.

CANİNCE

En üst donanımı bayide 1 milyon 270 bin TL olan Opel Corsa GS’nin ikinci el fiyatı ise 1.3 milyon TL ile 1.4 milyon TL arasında değişiyor.

TİCARET BAKANLIĞI DÜZENLEME YAPMIŞTI

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda ikinci el araç satışının sıfır fiyatı aşmasını engelleyecek bazı tedbirleri devreye almış bu piyasada fiyatların dengelenmesine neden olmuştu.

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İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda, ikinci el araç fiyatlarının sıfır otomobillerin üzerinde olduğunu belirterek, "Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın bu hususlarda almış olduğu caydırıcı önlemler var. Dolayısıyla farklı bir maksat tespit edildiği taktirde gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Özetle piyasa disiplinini etkileyecek bir ortam olmadığını, tahsis edilen piyasa disiplininin mevcudunu koruduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

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Bayilerle iletişim kurularak doğru fiyat aralığının öğrenilebileceğini kaydeden Ertemel, "Pazarlık noktasında bayiler imkan ve yetkileri doğrultusunda gerekli indirimi sağlamak için gayret gösteriyorlar" dedi.

İkinci el otomobilde fiyatların tetiklenebileceği bir durumun olmadığını belirten Ertemel, "Dolayısıyla birkaç model özelinde indirim yapılması ile bir miktar açılan sıfır/ikinci el fiyat makası 2025 model otomobillerin gelmesiyle tekrar kapanacaktır" cümlelerini kurdu.

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Yeni model otomobillerin yüzde 4 ile yüzde 5 seviyesinde arttığını kaydeden Ertemel, "Satış adetleri 2024 yılında yüksek seyretmesine rağmen, yüksek faiz ortamı sebebiyle yakalanan pozitif satış trendi hassas dengeler üzerine kurulu" sözlerini sarf etti.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Otomobil sıfır araç
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