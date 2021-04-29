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Araç fiyatları çıktı, ikinci el otomobil piyasası durgun!

29.04.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlara pandemi kısıtlamaları da eklenince ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Galericiler ise tam kapanmanın ardından otomobil piyasasının hareketleneceğini düşünüyor.

Otomobil sektöründe son dönemde yaşanan çip krizi, otomobil fabrikalarında üretimin azalmasına neden olmuştu. Sıfır araçların üretiminin az olması nedeniyle ikinci el otomobillere talebin artması beklenirken, pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ikinci elde de durgunluğa neden oldu. Pandemi sürecinin başından beri ciddi bir fiyat yükselişi yaşanan ikinci el otomobillerde birkaç aydır fiyatlar dengelendi. Araç alacakların bir kısmı yüksek fiyatların düşmesini bekliyor. Galericiler ise fiyatların tam kapanma sonrası gerçekleşecek talep doğrultusunda yükselebileceğini söyledi.

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İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğa ilişkin görüşlerini ifade eden Galerici Yunus Ete, ’’İkinci el otomobil satışlarında havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenme bekleniyordu. Pandemi dolayısıyla uygulanacak tam kapanma kararı sonrasında hareketlenme bayram sonrasına kaldı. Yaz mevsimi döneminde ikinci el araçlara daha fazla talep oluyor. Son dönemde dengelenen fiyatların kapanma sonrasında talebe bağlı olarak yüzde 10 civarı artacağını düşünüyorum’’ dedi.

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"TAM KAPANMA SONRASI YOĞUN TALEP BEKLİYORUZ"

Bir başka Galerici Nihat Karip ise şöyle konuştu: ’’Son 2 aydır ikinci el araç piyasası durma noktasındaydı. Tam kapanma kararı ile birlikte bu durgun süreç biraz daha uzadı. Fakat kısıtlamaların ardından ikinci el araçlara yoğun talep olacağını düşünüyorum. İkinci el araç alacak vatandaşların bazıları son dönemde fiyatların düşmesini bekliyor. Biz, araç fiyatlarının şu anda dengelendiğini düşünüyoruz’’ diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi tam kapanma
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Araç almıyoruz eyleme devam.
DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ.MİLLETİN ARABA ALACAKA PARASI MI? VAR.AYRICA FİYATLAR SIFIR ARAÇLAR GİBİ UÇUK.
Daha çok beklersiniz

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