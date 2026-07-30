Araç muayenesinde yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmelerin bugün Ankara’da imzalanacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu ile Özelleştirme İdaresi Başkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, ihaleyi kazanan MOI OGG ortaklığı tarafından kurulan TURKA ile imtiyaz sözleşmeleri imza altına alınacak.

ARAÇ MUAYENESİNDE 20 YILLIK YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni dönemin temellerinin atılacağını belirten Bakan Uraloğlu, yeni dönemde istasyon sayısının artırılmasından teknolojik altyapının güçlendirilmesine, vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini söyledi.

210 MİLYONUN ÜZERİNDE ARAÇ MUAYENESİ YAPILDI

Bakan Uraloğlu, 2004 yılında başlatılan özelleştirme sürecinin ardından 15 Ağustos 2007’de ilk özel sektör işletmeli araç muayene istasyonlarının hizmet vermeye başladığını hatırlattı. Geride kalan yaklaşık 19 yılda yaklaşık 50 milyonu muayene tekrarı olmak üzere 210 milyonun üzerinde araç muayenesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

İlk imtiyaz döneminin 15 Ağustos 2027 tarihinde sona ereceğini ifade eden Uraloğlu, bugün imzalanacak sözleşmelerle ikinci 20 yıllık dönemin resmen başlayacağını belirtti.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU SAYISI 352’YE ÇIKARILACAK

Yeni dönemde vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak önemli yatırımlar yapılacağını belirten Uraloğlu, halen 219’u sabit ve 102’si seyyar olmak üzere toplam 321 noktada verilen araç muayene hizmetlerinin, 249’u sabit ve 103’ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacağını açıkladı.

Uraloğlu, büyükşehirlerde ihtiyaç doğrultusunda 8 kanallı muayene istasyonları kurulacağını, süspansiyon test cihazları, elektronik boyut ölçüm sistemleri, otomatik plaka tanıma altyapısı ve ilerleyen süreçte OBD cihazlarının da devreye alınacağını belirterek, teknolojik altyapının güçlendirileceğini söyledi.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMELERDE KOMİSYON ALINMAYACAK

Yeni dönemde vatandaşların beklentilerinin de dikkate alındığını vurgulayan Uraloğlu, “15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni imtiyaz döneminde TURKA vatandaşlarımızın kredi kartıyla yapacakları araç muayene ödemelerinde hiçbir kredi kartı komisyonu almayacak.” dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır