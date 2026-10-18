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Araç sahipleri dikkat! Farkında olmadan fazla yakıt harcıyor olabilirsiniz

Araç sahiplerinin çoğu bu detayı gözden kaçırıyor! Aracın kirli olması daha fazla yakıt harcanmasına neden olabilirken, temizlikle sağlanabilecek tasarruf da dikkat çekti.

Araç sahipleri dikkat! Farkında olmadan fazla yakıt harcıyor olabilirsiniz
Aleyna Türkmen

Kirli araçların temiz araçlara kıyasla daha fazla yakıt tüketebildiği belirtildi. Araç ustası Yalçın Sefertaş, kirin aracın aerodinamik yapısını etkileyebildiğine dikkat çekti. Yapılan testte, kirli araç ile temiz araç arasında 100 kilometrede 1 litrelik yakıt tüketimi farkı ortaya çıktı.

Araç sahipleri dikkat! Farkında olmadan fazla yakıt harcıyor olabilirsiniz 1

KİRLİ ARAÇLARIN YAKIT TÜKETİMİ NEDEN ARTIYOR?

Araçların üzerindeki kirin yalnızca görüntüyü etkilemediği, aracın aerodinamik yapısı üzerinde de etkili olabildiği ifade edildi. Sefertaş, kirli araçların neden daha fazla yakıt tüketebildiğini şu sözlerle anlattı:

“Kirli araç daha fazla yakar çünkü arabanın aerodinamiğini etkiliyor. Rüzgarını kestiği için hem mekanik olarak hem de konfor olarak arabayı bayağı bir yakıt yaktırıyor.”

Araç sahipleri dikkat! Farkında olmadan fazla yakıt harcıyor olabilirsiniz 2

100 KİLOMETREDE 1 LİTRE FARK

Kirli araçların yakıt tüketimine ilişkin yapılan testte de dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Test sonuçlarına göre kirli bir araç 100 kilometrede 10 litre yakıt tüketirken, araç yıkandıktan sonra yapılan ölçümde bu miktar 9 litreye düştü.

Araç sahipleri dikkat! Farkında olmadan fazla yakıt harcıyor olabilirsiniz 3

600 KİLOMETREDE 500 LİRALIK TASARRUF

Araçların temiz tutulmasının yakıt tüketimi açısından sağlayabileceği fark, daha uzun mesafelerde de gündeme geliyor. Testte ortaya çıkan değerlere göre 600 kilometrelik kullanımda ortalama 6 litrelik yakıt tasarrufu sağlanabileceği ve bunun 500 liraya karşılık geldiği belirtildi.

Kanal D'de yer alan habere göre, araç temizliğinin yakıt tüketimiyle ilişkisi yapılan testle gündeme gelirken, kirli araçların aerodinamik yapısındaki değişimin tüketimi etkileyebileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik araba yakıt
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