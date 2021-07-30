Araç sahipleri dikkat! MTV'de ikinci taksit için ödeme süresi doluyor

Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 2 Ağustos Pazartesi günü dolacak.

MTV İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 2 AĞUSTOS

MTV ikinci taksit ödeme dönemi için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

2021 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 51, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 lira olacak.

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen tarifeye göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtlarıında, 1-6 yaş arası minibüs bin 256 lira, 1-6 yaş arası otobüs ve benzeri araçlar için 3 bin 172 lira, 1-6 yaş arası 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon, çekice ve benzeri açlar için bin 127 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA



