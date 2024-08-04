Araç sahipleri dikkat! Tarih belli oldu! Benzine indirim geliyor! Güncel benzin fiyatları (4 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)

Milyonlarda araç sahibi benzin ve motorine gelen zamlardan dolayı kara kara düşünürken, brent petrol fiyatlarındaki nedeniyle yapılacak olan indirimle nefes alması planlanıyor. 6 Ağustos 2024 itibariyle yapılacak olan bensin indirimi 1 lira 73 kuruş olacak. Motorin grubuna ise herhangi bir indirim yapılmayacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre şöyle seyrediyor;
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,10 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,97 TL
Motorin litre fiyatı: 43,46 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,73 TL
Motorin litre fiyatı: 44,21 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,14 TL
Motorin litre fiyatı: 44,68 TL