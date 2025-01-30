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Araç sahipleri dikkat! UTTS’ye kaydolmak için son 2 gün: Kaydolmayanları ceza bekliyor...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
30.01.2025 11:51
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında mükelleflere ait taşıtların sisteme geçişleri sürüyor. UTTS’nin resmi başvuru adresi olan utts.gov.tr’de Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamak için son tarih 31 Ocak 2025!

Araç sahipleri dikkat! UTTS’ye kaydolmak için son 2 gün: Kaydolmayanları ceza bekliyor...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne geçişler yoğun şekilde sürüyor.

5 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki mükelleflerin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme ile vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi de yenilenmişti. Bu kapsamda söz konusu mükelleflere ait tüm taşıtların 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS’ye geçiş yükümlülüğü bulunuyor.

Mükelleflerin, herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 24.00’e kadar www.utts.gov.tr adresinden UTTS’ye kaydolarak belirtilen banka hesaplarına ödeme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

31 OCAK’A KADAR UTTS’YE KAYDOLMAYANLARA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI UYGULANABİLECEK

31 Ocak 2025 tarihine kadar utts.gov.tr üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlama hakkına sahip olabilecekler. Bu tarihten itibaren akaryakıt alımlarında UTTS’de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak ve taşıt sahiplerinin vergi indiriminden faydalanmaları mümkün olmayacak. Belirlenen süre içinde kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen tutarda özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Ayrıca Taşıt Tanıma Okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yapmayan akaryakıt istasyonlarının ise her bir ihlal tespiti durumunda 280 bin TL özel usulsüzlük cezası ile karşılaşma riski bulunuyor.

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SİSTEME KAYITLI TAŞIT SAYISI 2 MİLYONU, AKARYAKIT İSTASYONU SAYISI İSE 12 BİNİ GEÇTİ

UTTS geçişi sürecinde utts.gov.tr adresinden Taşıt Tanıma Birimi siparişi vermek üzere kayıt yaptırarak ödeme işlemlerini tamamlayan taşıt sayısı 2 milyonu geçti. Öte yandan yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonunun ise UTTS’ye dahil olmak için gerekli Taşıt Tanıma Okuyucu ve donanım siparişi işlemlerini tamamladığı ve montaj süreçlerini başlattığı öğrenildi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ceza Araç gelir idaresi başkanlığı kayıt taşıt tanıma sistemi Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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