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Araç satıp sıfır araba ya da 2. el alacaklara uyarı: Avantajı kaçırır

İkinci el araç piyasasındaki durgunluk hem araç alacakların hem de araç satacakların dikkatinden kaçmıyor. Özellikle aracını yenilemek isteyenlere Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu'dan belli avantajların kaçırılabileceğine yönelik uyarı geldi.

Araç satıp sıfır araba ya da 2. el alacaklara uyarı: Avantajı kaçırır
Hande Dağ

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Peki, bu durgunluk ne kadar sürecek? Uzmanlar sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el piyasasında satışları olumsuz etkilediğini belirtti. İşte detaylar...

Araç satıp sıfır araba ya da 2. el alacaklara uyarı: Avantajı kaçırır 1

"RAKAMLAR BELLİ! BİR DARALMA VAR"

A Haber'de yer alan haberde konuşan Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu, "Bu yılla alakalı beklentilerin altında kaldık" dedi. İkinci el araç piyasasında son dönemde durgunluk yaşanıyor. Erkoyuncu "Ki geçen ayki rakamlar da belli. Yaklaşık yüzde 30 civarında geçen seneki aya mukayese edersek bir daralma var" ifadelerini kullandı.

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Araç satıp sıfır araba ya da 2. el alacaklara uyarı: Avantajı kaçırır 2

"ACABA ARALIKTA DAHA İYİ OLUR MU DİYE ÖTELEYEN VAR"

Sıfır araçlardaki kampanyalar ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi. Erkoyuncu "Kasım'da belki biraz daha iyi kampanyalar da geldi. Tabii buradaki talep acaba aralıkta daha iyi olur mu diye talebi öteleyen bir kesim de var tabii bu konuyla alakalı" şeklinde konuştu.

Araç satıp sıfır araba ya da 2. el alacaklara uyarı: Avantajı kaçırır 3

2026 yılının sonuna adım adım yaklaşılırken araç piyasasının bu yılı nasıl kapattığı da merak ediliyor. Peki, hem ikinci ellerde hem de sıfır araçlarda son durum ne? Konuyla ilgili konuşan Erkoyuncu "Sıfır arabalardaki kampanyalar özellikle ikinci el sahiplerinin tabii ki bir alım gücüne, alım talebine öne çekmeye öteliyor. Daha doğrusu hareketlendiriyor" dedi.

Araç satıp sıfır araba ya da 2. el alacaklara uyarı: Avantajı kaçırır 4

"AVANTAJLARI KAÇIRMAK SÖZ KONUSU OLUR"

Peki araç almak için doğru zaman mı? Devamında Erkoyuncu "Ama orada şöyle bir şey oluyor. Tabii ki kendi arabasının fiyatı da burada düşme eğilimine gireceği için burada bir kabullenmeme süreci var. Çünkü ikinci el araç üretilebilen bir ürün değil. Aynı zamanda satıcı hem satıcı pozisyonunda diğer taraftan da alıcı pozisyonunda. Bu konuda tavsiyem şu; fiyatlandırmayı yaparken özellikle aracını yenileyecekler için sıfır araç alacaklar da buradaki kabullenme süreci daha doğrusu fiyatlandırmadaki doğru fiyatlandırmayla değişimleri daha rahat yaparlar. İyi fiyata satma direnci ama piyasa karşısında bu fiyatlar tabii ki alıcı bulamayacağı için sıfırdaki avantajları da kaçırmak ya da ikinci eldeki belli avantajları kaçırmak söz konusu olur açıkçası" ifadelerini kullandı.

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