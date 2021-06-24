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Aracınızla uzun yola çıkmadan önce bu uyarıya kulak verin

24.06.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yola çıkmadan önce araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle rot-balans ayarının önemine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Aracınızla uzun yola çıkmadan önce bu uyarıya kulak verin

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte tatile çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, kalabalık otobüslerden uzak durmak için genellikle kişisel araçlarıyla yola çıkmayı tercih ediyor. Özellikle yola çıkmadan önce araçların bazı temel bakımlarının yaptırılması gerektiği tavsiye ediliyor. Direksiyon hakimiyetini sağlayan rot-balans ayarı ise uzun yolda hayati önem taşıyor. Eskişehir’de uzun yıllardan beri ön takım ve rot-balans ayarı ustalığı yapan Orhan Geçit, küçük olarak düşünülen bazı sorunların uzun yolda ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"KÜÇÜK ARAÇLARDA 70 LİRA BÜYÜK ARAÇLARDA 80 LİRA MALİYET"

Uzun yola çıkmadan önce gerekli ayarların yaptırılması gerektiğini ifade eden Orhan Geçit, ucuz bakımlar sayesinde binlerce liralık zararların önlenebileceğini söyledi. Bakımların ihmal edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek sorunlardan bahseden Geçit, “Araçlarla uzun yola çıkmadan önce ön takım kontrol, rot ayarları ve lastik hava basınçlarını kontrol ettirmeleri hem kendi can güvenlikleri hem de araçları açısından çok önemli. En küçük bir ön takım problemi hayati risklere neden olabilir. Ayar yapılmazsa ya da kontrol edilmezse akslarda çıkma, kopma yaşanabilir. Ayarsızlık nedeniyle lastikler aşınabilir.

Bunların anlaşılması için aracın mutlaka profesyonel gözetiminde kanala sokulması ve incelenmesi lazım. Ön takım, lastik, fren bunlar araçta en önemli 3 aktör. Çok büyük bir maliyeti de yok. Aracı kanala alıp kontrol ediyoruz. Eğer herhangi bir arıza, boşluk görmezsek, bozuk parça çıkmazsa ayar yapıyoruz. Küçük araçlarda 70 lira, büyük araçlarda 80 lira kadar maliyet oluyor. Çok da zaman almıyor, yarım saat içerisinde bir araç çıkıyor. Bir araç senede tahmini 10 bin kilometre yapar. Bu da zaten periyodik yağ değişimine denk gelir. Rot-balans, ön takım kontrollerinin de bu süreler içinde yapılmasında fayda var” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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