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Bankaların kredi faizlerini düşüreceği tarihi açıkladı 'Ucuz kabul edilebilecek oran' Fiyat artışına dikkat çekti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.01.2025 08:10
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Taşıt kredilerinde bankalar faiz oranlarını düşürmeye başladı. Merkez Bankası'nın 2024 yılının son faiz kararında politika faizini 250 baz puan düşürmesinin ardından bankaların faiz oranları da değişmeye başladı. Otomobil almak için taşıt kredilerinde son durumu merak edenler için İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bankaların kredi faizlerini düşüreceği tarihi açıkladı 'Ucuz kabul edilebilecek oran' Fiyat artışına dikkat çekti

Merkez Bankası 23 Ocak Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasaların heyecanla beklediği faiz kararı öncesi piyasalarda 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi söz konusu. Merkez Bankası'nın kararından bankaların kredi faiz oranları da etkilenecek.

TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI

Otomobil sahibi olmak isteyenler taşıt kredilerindeki son durumu takip ediyor. Bankaların faiz oranları hemen hemen şu şekilde değişkenlik gösteriyor:

48 ay vade ile 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi çekilmek istense faiz oranları yüzde 3.49 seviyelerine kadar düşüyor.
400 bin TL tutarında 36 ay vadeli bir kredi çekilmek istense faizler 3.56-3.70 bandında değişkenlik gösteriyor.

CANİNCE

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, faiz oranlarının dışında kredi büyüme oranları, , kredi limitleri gibi etki eden farklı faktörlerinde olduğunu belirterek, "Bu noktada limitlerin güncellenmesi ve kredi büyüme oranları yani kredi kullandırım sayısının artması da sektörümüzün beklentileri arasında. Pek çok sektör gibi otomotiv sektöründe de yılın ikinci yarısı itibariyle krediler hususunda bir miktar rahatlama beklentisi var" şeklinde konuştu.

Taşıt kredisindeki faiz oranının düşük olarak görülebilmesi için faiz oranı veren Ertemel, şu cümleleri sıraladı:
"2020-2023 yılları arasında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1.50 ila 2.00 arasındaydı. Bu dönemle kıyaslandığında bu seviyelerin çok daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm dünyada değişen koşullar ve mevcut şartlar itibarıyla bu seviyelere kısa sürede tekrar ulaşılması mümkün görünmüyor. Gerçekçi bir yaklaşım sergilemek gerekirse yüzde 2.50 ve 3 aralığında oranlar bugüne istinaden ucuz kabul edilebilecek oranlar olacaktır"

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YILIN İKİNCİ YARISINDA DÜŞECEK

Taşıt kredilerindeki faiz oranlarının yılın ikinci yarısında daha belirgin bir şekilde düşebileceğini kaydeden Ertemel,"Otomotiv sektöründe karlılık düşük olsa da satış adetleri anlamında sıfır ve ikinci elde memnun edici seviyelere ulaşıldı" dedi.
2024 yılında 1.238 milyon sıfır araç satıldığını belirten Ertemel, faizin tek başına belirleyici bir faktör olmadığının altının çizerek, "2025 yılında rahatlıkla 1.5 milyon seviyesine ulaşabilir" dedi.

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DÜŞÜK FAİZ İKİNCİ EL ARABA PAZARINI DA ETKİLEYECEK

Markaların düşük fiyat belirlemesinin belirleyici bir etken olduğunu söyleyen Ertemel, düşük faizin ikinci el araba pazarında da büyük etki oluşturabileceğini ifade etti. Ertemel, artan talep karşısında fiyat artışının beklenebileceğini ifaderek, "Ancak her zaman altını çizdiğimiz gibi 2024 gibi, 2025 yılında da hızla ya da büyük oranda artışların yaşanmayacağı, fiyatların öngörülebilir ve kabul edilebilir oranlarda değişim göstereceği kanaatindeyiz" deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
taşıt kredisi faiz banka
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