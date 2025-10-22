FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Batman’da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza

Batman Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde, abartı egzoz kullanan sürücülere ceza kesildi.Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata aykırı teknik değişiklikle "abartı egzoz" olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan sürücüler tespit edildi.

Batman’da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza

Batman Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde, abartı egzoz kullanan sürücülere ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata aykırı teknik değişiklikle "abartı egzoz" olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan sürücüler tespit edildi. Denetimlerde 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne farklı maddelerden toplam 121 bin 43 lira cezai işlem uygulandı.

Batman’da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza 1

Vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Batman’da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza 2

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı olduİstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu
Umreye gitmek isteyenlere tuzak! Tur parası bahis sitesinden çıktıUmreye gitmek isteyenlere tuzak! Tur parası bahis sitesinden çıktı

Anahtar Kelimeler:
Ceza Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.