Batman’da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza

Batman Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde, abartı egzoz kullanan sürücülere ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata aykırı teknik değişiklikle "abartı egzoz" olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan sürücüler tespit edildi. Denetimlerde 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne farklı maddelerden toplam 121 bin 43 lira cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA