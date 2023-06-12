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Bayram öncesi ikinci el oto pazarında hareketlilik! 'Geçen haftaya göre bile fiyatlar yükselmiş'

12.06.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz fiyatlarında yaşanan artış araç fiyatlarına da yansıdı. Sıfır araçlardaki tedarik sorunu devam ederken Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Seçimden sonra fiyatların yaklaşık yüzde 15 arttığı belirtilirken bir vatandaş, "Geçen haftaya göre bile fiyatlar yükselmiş. Otomobil alamayacağız, torunlarıma bir otomobil almak istedim ama hayal oldu" dedi.

Bayram öncesi ikinci el oto pazarında hareketlilik! 'Geçen haftaya göre bile fiyatlar yükselmiş'

İstanbul Rami Açık Oto Pazarı'nda da son dönemde yaşanan döviz kuru hareketliliği, otomobil fiyatların yükselmesine yol açtı. Pazarda araç satanlar ikinci el otomobilinin yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade etti. Fiyatların bayramdan sonra daha fazla artacağı belirtildi.

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"SEÇİMDEN SONRA FİYATLAR YÜZDE 15 ARTTI"

Pazarda otomobil satan Reşat Melekoğlu, bayramdan sonra fiyatların yükselmeye devam edeceğini ifade ederek, “Seçimden sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 15 arttı. Zaten iki senedir fiyatlar artıyor. 15 yıllık bir esnaf olarak şunu söyleyebilirim. Fiyatlar durmayacak çünkü kur yükseldiği zaman otomatikman ikinci ele yansıyor. Sıfır otomobiller yükseldikçe ikinci el otomobiller de yükseliyor. Eskiden insan ev alabiliyordu, bugün ev alamayanlar otomatikman ikinci el otomobil alıyor. 'Aracım kapıda olsun hem bineyim hem de fiyatı yükseliyor' diye düşünüyorlar. Para kazanıyoruz ama sermayemiz eriyor. Her hafta fiyatlar yükseliyor, etiketleri değiştiriyoruz. Sattığımızın üzerine koyamıyoruz, eskiden otomobil satarken mutlu olurduk şimdi müşteri geldiği zaman satalım mı satmayalım mı diye tedirgin oluyoruz. Bayramdan sonra fiyatlar yükselmeye devam edecek. Bugün 500 bin liradan aşağı binecek otomobil kalmadı, bence bir yasa çıkması lazım. Bir düzenleme yapılmalı. Ramazan Bayramı'nda sattığımız 1 milyon 100 bin liraya sattığımız otomobil şu an 1 milyon 300 bin lira civarına yükseldi" diye konuştu.

"FİYATLAR YERİNDE DURMAYACAK"

Taştan Işık ise ikinci el otomobil piyasasının yatırım olarak görüldüğünü belirterek, “Vatandaştan pek tepki yok, herkes alıştı. Vatandaş ikinci el otomobili yatırım olarak görüyor. Hiç şoförlüğü olmayan kişilere otomobil satıyorum. Kapısında otomobili olan bir otomobili olsun diye de alıyor. Bence mantıklı değil, trafik etkileniyor. Dolar bu şekilde devam ederse artış devam edecek. Vatandaş alması satması kolay diye bunu tercih ediyor. Otomobil çok kişi için kolay yatırım. Şimdi hemen almaya başlasınlar hiç beklemesinler. Fiyatlar yerinde durmayacak" dedi.

Otomobil almaya geldiğini belirten Nurettin Biter, “Otomobil almaya geldim, geçen hafta otomobilimi 310 bin liraya sattım. Üzerine 100 bin lira koyup alabilirsem alabileceğim, alamazsam bayramı arabasız geçireceğim. Pişman oluyorsun çünkü aldığını yerine koyamıyorsun. Param daha bankada duruyor, otomobil alamazsam dolar alacağım" şeklinde konuştu.

“GEÇEN HAFTAYA GÖRE BİLE FİYATLAR YÜKSELMİŞ"

Mecit Sözanlayan ise, “Fiyatlara bakmaya geliyorum. Fiyatlar çok yüksek, yılbaşında 300 bin lira olan otomobil 750 bin lira. Her hafta meraktan geliyorum, geçen haftaya göre bile fiyatlar yükselmiş. Otomobil alamayacağız, torunlarıma bir otomobil almak istedim ama hayal oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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döviz ikinci el otomobil

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