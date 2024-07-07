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Bazısı hacizli, bazısının sahibi yok! Otoparklar doldu taştı! 'Yediemin'deki araçların satışında değişiklik! 6 ay sonra...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.07.2024 11:19
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Yediemin otoparkındaki araçların satışına yeni düzenleme geliyor. Meclis'e sunulan pakete göre 6 yediemin otoparkında bulunan trafikten men edilen ya da sahibi bulunamayan araçlar artık 6 ay sonra satışa çıkarılacak. Düzenlemeyle ekonomiye katkı sunulması bekleniyor. Hacizli, ipotekli araçların satışı nasıl gerçekleşecek? İşte detaylar...

Bazısı hacizli, bazısının sahibi yok! Otoparklar doldu taştı! 'Yediemin'deki araçların satışında değişiklik! 6 ay sonra...

Bazısı hacizli, bazısının sahibi yok. Yediemin otoparkları doldu taştı. Çözüm Meclis'e sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 9. Yargı Paketi'nde Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili de bir değişiklik söz konusu. 15 bin aracı ilgilendiriyor. Yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edilen ya da sahibine ulaşılamayan kısa sürede satılacak.

SATIŞ YÖNTEMLERİ HIZLANACAK

TV100'de yer alan habere göre, yediemindeki araçlara gelecek düzenlemeyle birlikte sahibi olmayan ya da trafikten men edilmiş otomobiller kısa sürede satılarak ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Yaklaşık 15 bin araç otoparklarda bekliyor. Düzenlemeyle birlikte satış yöntemleri hızlanacak.

6 AY DETAYI

Avukat Mustafa Kurt düzenlemeye ilişkin olarak, "Meclis'te kabul edilirse bunun akabinde trafikten herhangi bir sebeple çekilen araçlar bu yasa kapsamında 6 ay süresince sahipleri tarafından alınmadığı takdirde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verilen yetkiyle bu araçların satışı yoluna başvurulacak" dedi.

SATIŞ SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Satış sürecine dair de Kurt şu ifadeleri kullandı:

"6 aylık süreçten sonra aracın kaydı üzerinde herhangi bir haciz, şerh, ipotek varsa bunlar hakkında bildirim yapılmalı. Sonrasında satışa geçilecektir."

Haciz ya da şerhin kalkması için ödenen tutar beş yıllık sürecin ardından devlete kalacak.


Express


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