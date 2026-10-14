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Bir dönem yatırım aracıydı! Şimdi alıcısını bekliyor

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk derinleşirken fiyatlar son 19 ayda reel olarak yüzde 36 geriledi. Galericiler indirimlere rağmen satışların canlanmadığını belirtirken, piyasadaki düşüşün nedenleri de dikkat çekti.

Bir dönem yatırım aracıydı! Şimdi alıcısını bekliyor
Aleyna Türkmen

İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk, fiyatlara da yansıdı. Uzun süre yatırım aracı olarak görülen otomobiller, son iki yılda eski cazibesini kaybetti. Son 19 ayda ikinci el araçların reel değer kaybı yüzde 36'ya ulaşırken, sektör temsilcileri satışların oldukça düşük seviyelerde kaldığını belirtiyor.

FİYATLARDA BEKLENEN ARTIŞ GERÇEKLEŞMEDİ

Sektör temsilcileri, son iki yıllık dönemde araç fiyatlarının ortalama yüzde 35 gerilediğini ifade ediyor. Enflasyonun devam etmesine rağmen otomobil fiyatlarında beklenen artışın yaşanmadığına dikkat çeken sektör temsilcileri, 2 milyon liralık bir aracın fiyatının 1 milyon 700 bin liraya inmediğini, ancak araçların bu süreçte değer kazanmadığını dile getiriyor.

İkinci el araç piyasasında birçok otomobilin fiyatı sabit kalırken, bazı araçlarda indirimlere gidildi. Galericilerin verdiği örnekler de fiyatların enflasyon karşısında aynı seviyelerde kaldığını ortaya koyuyor.

Bir dönem yatırım aracıydı! Şimdi alıcısını bekliyor 1

İNDİRİMLER DE SATIŞLARI HAREKETLENDİRMEDİ

Galericilerden biri, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon lira seviyesinde olan bir aracın, yüzde 30'luk enflasyon artışı dikkate alındığında bugün 1 milyon 950 bin lira civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak söz konusu aracın fiyatının hâlâ geçen yılki seviyesini koruduğunu söyledi.

Fiyatlardaki gerilemenin yaklaşık 4-5 aydır devam ettiğini aktaran sektör temsilcileri, araç fiyatlarını yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşürmelerine rağmen satışlarda beklenen hareketliliğin yaşanmadığını ifade ediyor. Galericiler, indirimlere karşın telefonların çalmadığını ve müşterilerden gelen talebin düşük kaldığını belirtiyor.

Bir dönem yatırım aracıydı! Şimdi alıcısını bekliyor 2

FAİZLER VE ALTIN FİYATLARI PİYASAYI ETKİLİYOR

Sektör temsilcilerine göre piyasadaki durgunluğun nedenleri arasında yüksek faiz oranları ve krediye erişimdeki kotalar bulunuyor. Otomobil piyasasının altın fiyatlarındaki hareketlerden de etkilendiğini belirten galericiler, altındaki yükseliş ve düşüşlerin araç satışlarına kısa sürede yansıdığını dile getiriyor.

Bir oto galerici, geçen hafta altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin ardından 2-3 araç satabildiklerini, altın fiyatlarının gerilemesiyle birlikte otomotiv piyasasındaki hareketliliğin de yeniden durduğunu anlattı.

Fiyatların gerilediğini gören bazı vatandaşlar ise ikinci el araç almak için piyasayı araştırmaya başladı. Araç bakmak üzere galerilere gelen vatandaşlardan biri, fiyatların düşüşe geçtiğini gördükten sonra otomobil aramaya karar verdiklerini ifade etti.

Kanal D'ye konuşan sektör temsilcileri ve oto galericiler, ikinci el otomobil piyasasında satışların düşük seyrettiğine, fiyat indirimlerine rağmen talebin yeterince canlanmadığına dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araç ikinci el otomobil
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