BYD'den müşterilerine özür! SUV modelinde montaj hatası ortaya çıktı

Çinli otomobil üreticisi BYD, elektrikli SUV modeli Great Tang'in bazı araçlarında tekerleklerin yanlış akslara monte edildiğini açıkladı. Tedarikçi kaynaklı kodlama hatası nedeniyle ortaya çıkan sorun sonrası şirket, müşterilerinden özür dileyerek etkilenen araçlar için ücretsiz kontrol ve gerekli görülmesi halinde jant değişimi yapılacağını duyurdu.

BYD'nin yeni SUV modelindeki üretim hatası, araç sahiplerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Yanlış montajın ortaya çıkması, lastiklerin aşınması ve sürüş güvenliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

TEKERLEKLER YANLIŞ AKSLARA MONTE EDİLDİ

Çinli üreticinin tamamen elektrikli ve arkadan itişli Great Tang SUV modelinin bazı örneklerinde ön ve arka tekerleklerin yerlerinin karıştırıldığı belirlendi. Hatanın, tedarikçi tarafından jantların üzerine basılan tanımlama kodlarındaki karışıklıktan kaynaklandığı açıklandı.

Modelin teknik özelliklerine göre ön tarafta 20 inç çapında ve 8 inç genişliğinde jantların, 255 milimetrelik lastiklerle kullanılması gerekiyor. Arka bölümde ise 20 inç çapında ve 9 inç genişliğindeki jantların 275 milimetrelik lastiklerle donatılması öngörülüyor.

Ancak kodlama hatası sonucunda daha geniş olan arka tekerlekler ön aksa, daha dar ön tekerlekler ise arka aksa takıldı. BYD, üretim sürecinde bu sorunun giderildiğini bildirdi.

BYD'DEN ÜCRETSİZ KONTROL VE DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan şirket, çarşamba günü yaptığı duyuruda üretim hatasının sürüş güvenliği açısından tehlike oluşturmadığını ve araçların yol tutuşunu olumsuz etkilemeyeceğini savundu.

Bununla birlikte BYD, etkilenen araçların ücretsiz olarak kontrol edileceğini, ihtiyaç duyulması halinde jantların da herhangi bir ücret alınmadan değiştirileceğini açıkladı.

Şirket, onarım sürecinde araç sahiplerinin ulaşım giderlerini üstleneceğini ve bu süre boyunca geçici araç sağlayacağını bildirdi. Ayrıca ilgili araçların garanti sürelerinin yeniden başlatılacağı taahhüt edildi.

Tedarikçiden kaynaklanan kodlama probleminin düzeltildiğini belirten BYD, benzer hataların tekrar yaşanmaması için yeni görsel hata önleme sistemlerini devreye aldığını duyurdu. Üretim hatasından kaç aracın etkilendiğine ilişkin ise henüz bir sayı paylaşılmadı.

GREAT TANG SATIŞ RAKAMLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Haziran ayında Çin pazarında satışa sunulan Great Tang, yedi koltuklu tasarımı ve yaklaşık 950 kilometre (590 mil) menziliyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 230 bin yuan, yani 26 bin sterlin fiyat etiketiyle satışa çıkan model, eylül ve ekim aylarında Çin'deki büyük elektrikli SUV satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Ekim ayında 14 bin adet teslimatı gerçekleştirilen aracın, piyasaya çıktığı ilk dört ayda toplam satışının 40 bin adedi geçtiği belirtildi. Yaklaşık 5,3 metre uzunluğundaki ve üç tona yaklaşan ağırlığa sahip SUV, özellikle geniş ailelere hitap ediyor. Model henüz Avrupa ve İngiltere pazarlarında satışa sunulmadı.

BYD DAHA ÖNCE DE GERİ ÇAĞIRMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

CNBC-e'nin haberine göre, BYD'nin son üretim hatası, şirketin geçmişte gerçekleştirdiği geri çağırma işlemlerinin ardından yaşandı. Otomobil üreticisi, iki ay önce Avustralya'da 32 binden fazla Shark 6 pikap modelini geri çağırmıştı. Kararın gerekçesi, araçların alt kısmına yerleştirilen yedek tekerleklerin taşıyıcı kablolarının kopma ihtimaliydi.

Şirket, yaklaşık bir yıl önce de batarya sızdırmazlık contalarındaki üretim kusuru nedeniyle Çin'de 71 binden fazla Yuan Pro elektrikli aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

BYD'nin gündemindeki bir diğer konu ise Jaguar Land Rover (JLR) ile yaşadığı tasarım hakları anlaşmazlığı oldu. JLR, Çinli üreticinin Ti7 SUV modelinde Defender tasarımını taklit ettiğini iddia ediyor.

Lahey'de görülen davada mahkeme, JLR'nin BYD'nin Hollanda'daki ofislerinden alınan dijital belgeleri delil olarak kullanamayacağına karar verdi. Karar kapsamında söz konusu belgelerin imha edilmesi ve JLR'nin BYD'ye 25 bin 376,57 euro yargılama gideri ödemesi hükme bağlandı.