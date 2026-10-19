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Chery, sürücüsüz taksi teknolojisini dünya pazarına taşıyor

Çinli otomotiv devi Chery, sürücüsüz taksi teknolojisini yurt dışına taşımaya hazırlanıyor. Seviye 4 otonom sürüş sistemine sahip araç, yolculuğun yanı sıra bakım ve filo yönetimi süreçlerinde de sürücüsüz hizmet sunmayı hedefliyor.

Chery, sürücüsüz taksi teknolojisini dünya pazarına taşıyor
Aleyna Türkmen

Çinli otomotiv üreticisi Chery, Seviye 4 (L4) otonom sürüş teknolojisiyle donatılan Robotaxi modelini uluslararası pazarlara sunmak için harekete geçti. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli K2 ile yapılması planlanan stratejik iş birliğinin, sürücüsüz ulaşımın ticari kullanıma açılması yolunda önemli bir adım olması bekleniyor.

19-23 Ekim tarihlerinde Çin'in Wuhu kentinde düzenlenen 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde tanıtılacak araç, yolcu çağrısından yolculuğun tamamlanmasına kadar sürücüsüz ulaşım deneyimini ortaya koyacak.

SÜRÜCÜSÜZ ULAŞIMDA YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

CNBC-e'nin haberine göre, Chery, Robotaxi teknolojisini Çin dışındaki pazarlara taşıyarak ticari faaliyetlerini uluslararası ölçekte genişletmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda şirketin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli K2 ile stratejik iş birliği anlaşması imzalaması planlanıyor.

Fabrikada entegre edilen Seviye 4 (L4) otonom sürüş teknolojisine sahip modelin, 19-23 Ekim tarihlerinde Wuhu'da gerçekleştirilen 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde tanıtılması öngörülüyor. Planlanan ortaklık da aracın yurt dışında ticari amaçlarla kullanılması hedefine yönelik ilk adımlar arasında yer alıyor.

YOLCULAR ARAÇ GELMEDEN KABİN SICAKLIĞINI AYARLAYABİLECEK

Zirvede yapılacak gösterimde, kullanıcıların mobil uygulama üzerinden araç çağırmasıyla başlayan ve yolculuğun sona ermesine kadar devam eden süreç sergilenecek. Bulut tabanlı yönlendirme sistemi, çağrılan aracı yolcunun bulunduğu konuma ulaştıracak.

Yolcuların araç henüz gelmeden kabin sıcaklığını uzaktan belirleyebilmesi de sistemin özellikleri arasında bulunuyor. Aracın yolcu almaya hazır olduğu sinyal lambalarıyla bildirilecek. Kapılar uygulama üzerinden tek dokunuşla açılabilecek, bagaja erişim de aynı uygulama aracılığıyla sağlanabilecek.

Modelin temel hedefi, yolculukların araçta bir sürücüye ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesi. Böylece araç çağırma ve yolculuk sürecinin farklı aşamalarının dijital sistemler üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

BAKIM, TEMİZLİK VE ENERJİ İKMALİ DE OTOMATİKLEŞECEK

Chery'nin geliştirdiği Robotaxi, yalnızca yolcu taşımacılığını değil, araçların günlük operasyonlarını da otomatikleştirecek şekilde tasarlandı. Araçların yeniden konumlandırılması, enerji ikmali, temizlik ve teknik kontrollerin otonom işletim döngüsüne dahil edilmesi hedefleniyor.

Bu yaklaşımın filo bakım giderlerini düşürmesi ve daha geniş ölçekte ticari operasyonların yürütülmesini kolaylaştırması amaçlanıyor. Böylece sürücüsüz taksi sisteminin yalnızca yolculuk sırasında değil, araçların hizmete hazırlanması ve operasyonel süreçlerinde de otonom çalışması öngörülüyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE ÜLKE KOŞULLARINA UYUM ÖN PLANDA

Geleneksel araçlara sonradan otonom sürüş donanımı eklenmesi yönteminden farklı olarak Chery'nin Robotaxi modeli, en başından Seviye 4 sürücüsüz kullanım amacıyla geliştirildi.

Şirketin güvenlik yaklaşımı; yolcu kabininin korunmasını, farklı algılama teknolojilerini, algoritmaların karar alma süreçlerini, yedekli güvenlik sistemlerini, bulut tabanlı izlemeyi ve filo yönetimini kapsıyor.

Modelin farklı ülkelerde kullanılabilmesi için de yerel trafik kuralları, iklim koşulları, iletişim altyapısı ve düzenleyici gerekliliklerin dikkate alınması hedefleniyor. Bu unsurların, Chery'nin Robotaxi teknolojisini uluslararası pazarlarda kullanıma sunma planında belirleyici olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
taksi Otonom sürüş Chery
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