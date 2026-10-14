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CUPRA Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar

Cupra'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Leon, Formentor ve Terramar modellerinin fiyatları açıklanırken iki model için geçerli kampanya fırsatları da dikkat çekti.

CUPRA Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar
Aleyna Türkmen

Ekim 2026'da sıfır otomobil almayı planlayanların takip ettiği markalar arasında CUPRA'da yer alıyor. Sportif SUV, hatchback, hibrit ve tamamen elektrikli araç seçenekleriyle farklı modeller sunan markanın güncel fiyatları ve ekim ayına özel satış fırsatları merak ediliyor.

Formentor, Terramar ve Leon, markanın öne çıkan modelleri arasında bulunurken elektrikli araç seçenekleri de ürün gamında yer alıyor. CUPRA satın almayı düşünenler, liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel indirimleri ve finansman olanaklarını da değerlendiriyor.

CUPRA Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar 1

CUPRA EKİM 2026 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

CUPRA'nın Ekim 2026 dönemindeki güncel sıfır araç fiyatları model bazında farklılık gösteriyor. Markanın üç modeline ait fiyatlar şöyle sıralanıyor:

CUPRA Leon: 2.755.000 TL

CUPRA Formentor: 2.860.000 TL

CUPRA Terramar: 3.470.000 TL

CUPRA Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar 2

FORMENTOR VE TERRAMAR MODELLERİNDE KAMPANYA FIRSATI

CUPRA, Ekim 2026 döneminde Formentor ve Terramar modellerini kapsayan özel satış fırsatları sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, belirtilen tarihler arasında yetkili satıcılarla iletişime geçerek güncel koşullar hakkında bilgi alması gerekiyor.

CUPRA Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar ve kampanyalar 3

CUPRA EKİM AYI KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Markanın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre kampanya, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında CUPRA yetkili satıcılarında geçerli. Güncel kampanya koşulları, fiyat avantajları ve satış fırsatlarına ilişkin ayrıntılar için yetkili satıcılardan bilgi alınabiliyor.

Fiyatlar, CUPRA'nın resmi kanallarından derlenmiştir. Nihai satış fiyatları; donanım, opsiyonlar, stok durumu ve kampanya koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

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ekim sıfır otomobil fiyatları
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