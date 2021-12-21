Dolar sert düştü! Otomobil firmaları fiyat güncelledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin atılan adımları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve euro'da düşüş yaşandı.Dün 18 liraya yaklaşan dolar bu sabah yüzde 17'in üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyelerini test etti. Euro/TL de 13 seviyesinin altına sarktı.

OTOMOBİL FİYATLARINDA İLK DÜŞÜŞ BAŞLADI

Dolardaki yükselişte zam yapan otomobil markaları sert düşüş sonrası fiyat güncellemelerine başladı.

Türkiye'de de üretim yapan Renault sitesinden araç fiyatlarını kaldırdı ve fiyatlarda güncellemeye yapmaya başladı.



