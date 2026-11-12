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Mercedes-Benz, Almanya’daki tesislerine yönelik yatırımları sonlandırma kararı aldı

Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretimden Sorumlu Yönetici Michael Schiebe, şirketin iç iletişim ağı üzerinden yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun Almanya'daki tesislere yönelik tüm yeni yatırımları durdurma konusunda ortak karar aldığını bildirdi.

Mercedes-Benz, Almanya’daki tesislerine yönelik yatırımları sonlandırma kararı aldı

Almanya'daki mevcut maliyet yapısına dikkat çeken Schiebe, bu koşullar altında ülkede yeni yatırım gerçekleştirmenin mümkün olmadığını ifade etti.

FABRİKA KAPATMALARI GÜNDEMDE

Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger, şirketin Almanya'daki üretim faaliyetlerinin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mevcut ekonomik koşullarda hangi tesislerin faaliyetlerini sürdürebileceğinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Seeger, fabrika kapatmalarının artık daha ciddi bir seçenek hâline geldiğini söyledi.

Seeger, "Hepimiz her ne pahasına olursa olsun tesis kapanmalarından kaçınmak istiyoruz ancak ne yazık ki, artık bu seçeneği daha somut bir şekilde ele almalıyız" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 2 TESİS İÇİN UYARI YAPILMIŞTI

Şirket yönetimi, Almanya'daki üretim maliyetlerinin düşürülmemesi durumunda fabrika kapatmalarının gündeme gelebileceğine daha önce de dikkat çekmişti.

Michael Schiebe, Ekim ayında yaptığı açıklamada, maliyetlerin azaltılması konusunda anlaşmaya varılamaması hâlinde Almanya'daki 2 tesisin kapatılabileceğini belirtmişti.

Schiebe, söz konusu süreçle ilgili olarak "Eğer bunu başaramazsak, Almanya'daki bir montaj fabrikasını ve bir motor üretim tesisini kapatmak zorunda kalacağız" demişti.

Mercedes-Benz, Almanya’daki tesislerine yönelik yatırımları sonlandırma kararı aldı 1

ALMANYA'DAKİ ÜRETİM MALİYETLERİ 5 KATA KADAR YÜKSEK

Alman basınında yer alan haberlere göre Mercedes-Benz'in yatırım kararının arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Almanya'daki yüksek işçilik maliyetleri oldu.

Ülkedeki üretim iş gücü maliyetlerinin, Doğu Avrupa'daki bazı tesislerle karşılaştırıldığında 5 kata kadar daha yüksek seviyelere ulaşabildiği belirtildi.

Benzer maliyet farklılıklarının idari giderlerde de görüldüğü ifade edildi.

Şirket yönetimi, üretim maliyetlerini azaltabilmek amacıyla işçi temsilcileriyle görüşmelerini sürdürürken, Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall de çalışanların mevcut haklarının ve çalışma koşullarının korunması için müzakerelere devam ediyor.

Mercedes-Benz, Almanya’daki tesislerine yönelik yatırımları sonlandırma kararı aldı 2

ÇİN PAZARINDAKİ DARALMA VE ELEKTRİKLİ ARAÇ REKABETİ ETKİLİ OLDU

Mercedes-Benz'in Almanya'daki yatırımlarını durdurma kararında yalnızca üretim maliyetlerinin değil, küresel otomotiv sektöründeki gelişmelerin de etkili olduğu belirtiliyor.

Şirketin en büyük tek pazarı olarak değerlendirilen Çin'de lüks otomobillere yönelik talebin azalması, satış performansı üzerinde baskı oluşturuyor.

Özellikle Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırması, Alman otomotiv markalarının karşı karşıya kaldığı zorlukları büyütüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BEKLENEN TALEP OLUŞMADI

Mercedes-Benz'in elektrikli araç teknolojilerine yönelik yüksek tutarlı yatırımlarına rağmen Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında beklenen talep seviyesine ulaşılamaması da şirketin ekonomik görünümünü olumsuz etkiliyor.

Artan üretim giderleri, küresel rekabet ve elektrikli araç satışlarına ilişkin beklentilerin karşılanamaması, Mercedes-Benz'in Almanya'daki üretim tesislerinin geleceğine yönelik belirsizliği artırıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz Otomobil
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