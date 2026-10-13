Fiat Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İndirimli fiyatlar ve kredi fırsatları belli oldu

Sıfır otomobil almayı planlayanlar, ekim ayında markaların güncel fiyat listeleriyle birlikte indirim ve kredi seçeneklerini de yakından takip ediyor. Fiat, Ekim 2026 döneminde farklı modelleri için açıkladığı kampanyalarla otomobil almak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. Bazı modellerde fiyat indirimi öne çıkarken bazı araçlarda faizsiz kredi veya nakit indirim fırsatları bulunuyor.

Türkiye otomobil pazarında tercih edilen markalar arasında yer alan Fiat'ın güncel fiyatları, kampanyalı satış tutarları ve finansman seçenekleri, yeni araç almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Webtekno'da yer alan habere göre markanın ekim ayına ilişkin fiyat listesinde Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 500e, Topolino ve Fiat 600 modelleri bulunuyor.

FİAT'IN EKİM AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Fiat'ın Ekim 2026 fiyat listesine göre Egea Sedan'ın güncel fiyatı 1.499.900 TL olarak açıklanırken kampanyalı satış fiyatı 1.449.900 TL seviyesinde bulunuyor. Egea Cross modelinde ise 1.990.900 TL olan güncel fiyat, kampanya kapsamında 1.890.900 TL'ye düşüyor.

Grande Panda'nın kampanyalı fiyatı 1.584.900 TL olarak belirtilirken model için güncel fiyat bilgisi paylaşılmıyor. Fiat 500e'nin güncel fiyatı 2.379.900 TL olarak açıklanırken kampanyalı fiyatına ilişkin bir tutar yer almıyor.

Markanın küçük elektrikli araç seçeneklerinden Topolino, 629.900 TL güncel fiyatıyla listelenirken kampanyalı olarak 579.900 TL'den satışa sunuluyor. Fiat 600 modelinde ise 1.989.900 TL olan güncel fiyatın karşısında kampanyalı satış fiyatı 1.854.900 TL olarak açıklanıyor.

GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ İÇİN FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ

Fiat Grande Panda Elektrikli, 1.584.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Modeli satın almayı düşünenler için 250.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği de bulunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, satın alma işleminden önce kredi teklifinin güncel koşullarını yetkili satıcıdan teyit etmesi gerekiyor.

Fiat 600 Elektrikli modelinde ise kampanyalı başlangıç fiyatı 1.854.900 TL olarak duyuruluyor. Resmî kampanya sayfasında yer alan bilgilere göre bu fiyat, 2025 model Fiat 600 BEV La Prima için geçerli. Kampanya 2 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanıyor.

Açıklanan tutar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olarak belirtiliyor. Ancak metalik renk seçeneği ve ekstra donanımlar kampanyalı fiyata dahil edilmiyor.

TOPOLİNO'DA İKİ FARKLI SATIN ALMA FIRSATI

Fiat Topolino için ekim ayında iki farklı satın alma seçeneği sunuluyor. İlk seçenekte 300.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve aylık yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. Diğer seçenekte ise peşin araç alımını tercih edenlere 50.000 TL nakit indirim avantajı sağlanıyor.

Kampanya, 2 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında 2026 model Topolino araçlar için geçerli olacak.

Fiat'ın ekim ayı kampanyalarında elektrikli otomobiller için finansman desteği, Topolino modelinde ise kredi veya nakit indirim seçeneği öne çıkıyor. Araç satın almayı planlayanların kampanyaların geçerlilik tarihlerini, kapsamını ve kredi koşullarını işlem öncesinde yetkili satıcılardan kontrol etmesi gerekiyor.