FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Fiat Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İndirimli fiyatlar ve kredi fırsatları belli oldu

Fiat, Ekim 2026 dönemine ait sıfır araç fiyatlarını ve kampanyalarını açıkladı. Bazı modellerde fiyat indirimi sunulurken elektrikli araçlarda faizsiz kredi, Topolino'da ise nakit indirim fırsatı dikkat çekti.

Fiat Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İndirimli fiyatlar ve kredi fırsatları belli oldu

Sıfır otomobil almayı planlayanlar, ekim ayında markaların güncel fiyat listeleriyle birlikte indirim ve kredi seçeneklerini de yakından takip ediyor. Fiat, Ekim 2026 döneminde farklı modelleri için açıkladığı kampanyalarla otomobil almak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. Bazı modellerde fiyat indirimi öne çıkarken bazı araçlarda faizsiz kredi veya nakit indirim fırsatları bulunuyor.

Türkiye otomobil pazarında tercih edilen markalar arasında yer alan Fiat'ın güncel fiyatları, kampanyalı satış tutarları ve finansman seçenekleri, yeni araç almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Webtekno'da yer alan habere göre markanın ekim ayına ilişkin fiyat listesinde Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 500e, Topolino ve Fiat 600 modelleri bulunuyor.

Fiat Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İndirimli fiyatlar ve kredi fırsatları belli oldu 1

FİAT'IN EKİM AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Fiat'ın Ekim 2026 fiyat listesine göre Egea Sedan'ın güncel fiyatı 1.499.900 TL olarak açıklanırken kampanyalı satış fiyatı 1.449.900 TL seviyesinde bulunuyor. Egea Cross modelinde ise 1.990.900 TL olan güncel fiyat, kampanya kapsamında 1.890.900 TL'ye düşüyor.

Grande Panda'nın kampanyalı fiyatı 1.584.900 TL olarak belirtilirken model için güncel fiyat bilgisi paylaşılmıyor. Fiat 500e'nin güncel fiyatı 2.379.900 TL olarak açıklanırken kampanyalı fiyatına ilişkin bir tutar yer almıyor.

Markanın küçük elektrikli araç seçeneklerinden Topolino, 629.900 TL güncel fiyatıyla listelenirken kampanyalı olarak 579.900 TL'den satışa sunuluyor. Fiat 600 modelinde ise 1.989.900 TL olan güncel fiyatın karşısında kampanyalı satış fiyatı 1.854.900 TL olarak açıklanıyor.

Fiat Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İndirimli fiyatlar ve kredi fırsatları belli oldu 2

GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ İÇİN FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ

Fiat Grande Panda Elektrikli, 1.584.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Modeli satın almayı düşünenler için 250.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği de bulunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, satın alma işleminden önce kredi teklifinin güncel koşullarını yetkili satıcıdan teyit etmesi gerekiyor.

Fiat 600 Elektrikli modelinde ise kampanyalı başlangıç fiyatı 1.854.900 TL olarak duyuruluyor. Resmî kampanya sayfasında yer alan bilgilere göre bu fiyat, 2025 model Fiat 600 BEV La Prima için geçerli. Kampanya 2 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanıyor.

Açıklanan tutar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olarak belirtiliyor. Ancak metalik renk seçeneği ve ekstra donanımlar kampanyalı fiyata dahil edilmiyor.

Fiat Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı! İndirimli fiyatlar ve kredi fırsatları belli oldu 3

TOPOLİNO'DA İKİ FARKLI SATIN ALMA FIRSATI

Fiat Topolino için ekim ayında iki farklı satın alma seçeneği sunuluyor. İlk seçenekte 300.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve aylık yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. Diğer seçenekte ise peşin araç alımını tercih edenlere 50.000 TL nakit indirim avantajı sağlanıyor.

Kampanya, 2 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında 2026 model Topolino araçlar için geçerli olacak.

Fiat'ın ekim ayı kampanyalarında elektrikli otomobiller için finansman desteği, Topolino modelinde ise kredi veya nakit indirim seçeneği öne çıkıyor. Araç satın almayı planlayanların kampanyaların geçerlilik tarihlerini, kapsamını ve kredi koşullarını işlem öncesinde yetkili satıcılardan kontrol etmesi gerekiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fon Kurulu'nun 5. toplantısı sona erdi: "43 bin yatırımcıya 6,4 milyon TL ödeme yapıldı"Fon Kurulu'nun 5. toplantısı sona erdi: "43 bin yatırımcıya 6,4 milyon TL ödeme yapıldı"
SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli olduSGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu

Anahtar Kelimeler:
ekim sıfır araç sıfır otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.