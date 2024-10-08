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Fiyat listesini görenlerin tercihi Tesla olamayacak... Dünyada indirim Türkiye'de zam!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.10.2024 11:41
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Elektrikli otomobil araçlarının önde gelen ismi olan Tesla, dünyada indirime giderken Türkiye'den fiyatları arttı. Satışları iyi giden Tesla'nın yeni fiyat listesi ise görenleri şaşırttı. İşte Tesla Model Y'nin fiyatları...

Fiyat listesini görenlerin tercihi Tesla olamayacak... Dünyada indirim Türkiye'de zam!

Elektrikli araçların dev markası olan Tesla Model Y'nin Türkiye'deki fiyatlarına zam geldi. Eylül ayında en çok satışı gerçekleşen Model Y'nin fiyatları görenleri üzdü.

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İşte Tesla Model Y'nin güncel fiyatları:

Model Y Arkadan Çekiş: 1.791.451 TL’den 1.866.203 TL’ye çıktı.
Model Y Long Range: 3.081.120 TL’den 3.209.741 TL’ye çıktı.
Model Y Performance: 3.334.733 TL’den 3.473.990 TL’ye çıktı.

455 kilometreye kadar menzil sunan "Arkadan Çekiş" versiyonu, 1.791.451 TL'den 1.866.203 TL’ye kadar çıktı.

533 kilometre menzil ve 217 km/s azami hız sunan "Long Range" sürümünün fiyatı, zam öncesi 3.081.120 TL iken, zam sonrasında 3.209.741 TL’ye yükseldi.

514 kilometre menzil ve 250 km/s azami hız sunan "Performance" versiyonu ise 3.334.733 TL’den satılmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla TESLA MODEL Y fiyatı
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