Fransız devinin çip kaybı rekora koşuyor! 500 bin araç daha az üretecek

Üçüncü çeyrek bilançosunu ve mali tahminlerini bu sabah açıklayan Renault, otomobil fiyatlarındaki artış ve maliyetlerde sağlanan düşüş sayesinde kâr tahminlerinde değişiklik yapmadı.

Fren sensörlerinden, direksiyon ve araç içi eğlence sistemlerine kadar her yerde kullanılan çiplerin tedariğinde görülen sıkışıklık dünya çapında otomotiv üreticilerini üretime ara vermek zorunda bıraktı. Ayrıca araç fiyatlarının da artmasına yol açtı.

Renault da diğer üreticiler gibi daha fazla kâr getiren modellere odaklandı.

ÜRETİM KAYBI 500 BİN

Şirket Eylül başında 220,000 araç olan yıllık üretim kaybı tahminini yaklaşık 500,000 araca yükseltti.

Şirkete yakın kaynaklar bu hafta Reuters'a üretim kaybının şirketin önceki tahmininin çok daha üzerinde olacağını söylemişti.

Renault, üçüncü çeyrekteki satışların %31'inin tamamen elektrikli ve hibrit modellerden oluştuğunu açıkladı.

Renault, küresel satış hacminde %22.3 düşüşe rağmen araç fiyatlarındaki artış sayesinde satış gelirlerindeki düşüşün %13.4 ile sınırlı kalarak 8.89 milyar euro olduğunu açıkladı. (Reuters)



