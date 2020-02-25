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Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

Araç sahiplerinin TÜVTÜRK’e en çok sordukları soruların arasında periyodik araç muayenesi gecikme bedeli nasıl hesaplandığı yer alıyor. Aracın muayene geçerlilik süresi dolduktan sonra muayeneye götürülmesi sonucu, muayene bedeli dışında geç kalınan her ay için muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile tahsil ediliyor.

Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor

TÜVTÜRK Türkiye genelindeki araç sahiplerinin, araç muayene hizmeti ile ilgili doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi için iletişim çalışmalarına devam ediyor. Araçların periyodik bakımının aksatılmaması ve araç muayenesinin de zamanında yapılmasının, trafik güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu belirten TÜVTÜRK, araç sahipleri tarafından kendilerine en çok iletilen sorulardan olan “Araç muayene gecikme bedeli nasıl hesaplanır” sorusunu yanıtladı.

Gecikilen her ay için muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor

Aracın muayene geçerlilik süresi dolduktan sonra muayeneye götürülmesi sonucu, muayene bedeli dışında geç kalınan her ay için muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile tahsil ediliyor. Örneğin, muayene tarihi 3 ay geçmiş bir araç, istasyona geldiğinde geç kaldığı her ay için muayene ücretini yüzde 5 fazlası ile ödüyor ve toplam ödeyeceği bedel muayene ücretinin yüzde 15 fazlası oluyor. Fazla alınan bedel muayene ücretinin yüzde 5’inin 3 ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Süre hesaplanırken de gün değil gecikilen ay dikkate alınıyor. Tahsil edilen fazla tutarların tamamı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılıyor.

Muayene geçerlilik tarihi nasıl öğrenilir?

Araç sahipleri, muayene süresinin geçerliliğinin ne zaman biteceğini farklı yollar ile öğrenebiliyor. Sıfır araç sahipleri, muayene sürelerini tescil belgesinde yazan “ilk muayene geçerlilik süresi” tarihinden kontrol edebiliyor. Diğer araçlar için ise, araç muayene raporunda muayene geçerlilik tarih bilgisi yer alıyor. Son araç muayene raporu elinde bulunmayan araç sahipleri ise e-devlet’e girerek son araç muayene raporuna ulaşabiliyor.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
tüvtürk, araç muayene,

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