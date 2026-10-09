Hyundai IONIQ 3 için geri sayım! Türkiye fiyatları açıklandı

Hyundai’nin Türkiye’de üretilmesi planlanan yeni elektrikli otomobili IONIQ 3’ün merakla beklenen fiyat listesi açıklandı. İki farklı batarya seçeneği ve farklı donanım paketleriyle satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 799 bin TL olarak duyuruldu. Serinin en üst donanımlı versiyonunda ise fiyat 3 milyon 220 bin TL’ye ulaşıyor.

Geçtiğimiz bahar aylarında tanıtılan IONIQ 3, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. İzmit’te üretilecek olması nedeniyle Türkiye pazarındaki fiyatı yakından takip edilen otomobilin satış seçenekleri de netleşti.

HYUNDAI IONIQ 3’ÜN TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Webtekno’nun haberine göre, Hyundai IONIQ 3 Türkiye’de toplam altı farklı versiyonla satışa sunulacak. 42 kWh ve 61 kWh batarya seçeneklerine sahip modelin fiyatları, tercih edilen motor-batarya kombinasyonu ve donanım paketine göre değişiklik gösteriyor.

Modelin Türkiye fiyat listesi şu şekilde:

Fiyatlar, giriş seviyesindeki Select paketinde 1 milyon 799 bin TL’den başlarken N Line Evo seçeneğinde 3 milyon 220 bin TL’ye çıkıyor. İzmit’teki tesiste üretilecek otomobilin 40’tan fazla ülkeye ihraç edilmesi de planlanıyor.

BATARYA SEÇENEKLERİNE GÖRE MENZİL VE PERFORMANS VERİLERİ

Kompakt sınıfta konumlanan IONIQ 3, 4.155 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik ve 1.505 mm yükseklik ölçülerine sahip. Aracın aks mesafesi ise 2.680 mm olarak açıklandı. Bu boyutlar, şehir içi kullanımda pratiklik sağlarken kabin içerisinde geniş bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Giriş donanımı olan Select, 42 kWh batarya kapasitesiyle sunuluyor. 146 beygir güç üreten bu versiyon, WLTP ölçüm standartlarına göre 343 kilometre menzil vadediyor. Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 8,7 saniye sürüyor.

Daha yüksek menzil isteyenler için geliştirilen 61 kWh bataryalı seçenekler ise Trend, Prime ve N Line Evo paketleriyle sunuluyor. Trend donanımında 135 beygir güç ve 482 kilometre menzil bulunurken, 0-100 km/s hızlanması 9,5 saniyede tamamlanıyor.

Prime versiyonu, aynı batarya kapasitesi ve motor gücüyle 476 kilometre menzil sunuyor. Serinin sportif tasarımlı seçeneği N Line Evo ise 435 kilometrelik menzili ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,6 saniyede tamamlama verisiyle öne çıkıyor.

Serideki bütün versiyonlarda ön aksta konumlandırılmış, 250 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru kullanılıyor. Modellerin azami hızı ise 170 km/s ile sınırlandırılıyor.

KABİNDE DİJİTAL GÖSTERGELER VE YENİ MULTİMEDYA SİSTEMİ

IONIQ 3’ün iç mekânında sade ve minimalist bir tasarım anlayışı benimseniyor. Direksiyona entegre edilen ince dijital gösterge paneli, sürücünün görüş alanını iyileştirmeye yönelik bir düzen sunuyor.

Bilgi-eğlence sisteminde ise Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect teknolojisi kullanılıyor. Bu sistem, ilk kez IONIQ 3 ile birlikte otomobil kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak araçta 12,9 inç veya 14,6 inç büyüklüğünde Pleos multimedya ekranı bulunuyor. Dijital gösterge panelinin boyutu ise 10 inç olarak belirtiliyor.