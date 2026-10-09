Hyundai'nin İzmit'te ürettiği ilk elektrikli modeli IONIQ 3 satışa çıktı

Hyundai'nin Türkiye'de ürettiği tamamen elektrikli ilk modeli IONIQ 3, marka için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

İzmit fabrikasının elektrikli araç üretimine geçişinde önemli bir rol üstlenen model, Hyundai'nin Türkiye'ye yönelik uzun vadeli yatırımlarının ve ülkenin otomotiv üretimindeki stratejik konumunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

IONIQ ailesinin tasarım, teknoloji ve kullanıcı odaklı yaklaşımını kompakt hatchback segmentine taşıyan IONIQ 3, şehir içi kullanım kolaylığı, uzun yolculuklara uygun menzil seçenekleri ve ferah iç mekanıyla farklı beklentilere cevap veriyor.

IONIQ 3, Hyundai'nin "Art of Steel" tasarım dilini yeni "Aero Hatch" gövde formuyla buluşturuyor.

Yeni model, 4155 mm uzunluk, 1800 mm genişlik ve 1505 mm yükseklik ölçülerine sahip olarak öne çıkarken, N Line gövde tasarımında uzunluk 4170 mm'ye ulaşıyor. 2680 mm'lik dingil mesafesi ve düz zemin yapısı ön ve arka yolcular için ferah bir yaşam alanı oluşturuyor.

B-segment boyutlarında bir otomobil olan IONIQ 3, kullanıcılara C-segmente yakın bir iç hacim sunuyor.

4 FARKLI DONANIM SEVİYESİ

Türkiye'de Select, Trend, Prime ve N-Line EVO olmak üzere dört donanım seviyesiyle satışa sunulan IONIQ 3, iki farklı batarya ve motor seçeneğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih yapmalarına imkan tanıyor.

Select donanımında yer alan 42,2 kilovat saat (kWh) kapasiteli LFP batarya, 343 km birleşik menzil sunuyor. Bu versiyonun elektrik motoru 107,8 kW (146,5 PS) maksimum güç üretiyor.

Trend, Prime ve N-Line EVO donanımlarında ise 61 kWh kapasiteli NMC batarya ile 99,5 kW (135,2 PS) maksimum güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Birleşik menzil değerleri Trend’de 482 km, Prime’da 476 km ve N-Line EVO’da 435 km olarak sunuluyor.

Önde konumlandırılan elektrik motoru ve önden çekiş sistemiyle geliştirilen IONIQ 3, her iki motor seçeneğinde 250 Nm maksimum tork sunuyor.

Hyundai Motor Grubu'nun teknolojisi üzerine geliştirilen IONIQ 3, 400 volt elektrik mimarisiyle verimlilik ve şarj performansını bir araya getiriyor.

Uygun DC hızlı şarj istasyonlarında ve optimum koşullarda batarya doluluk seviyesi, 42,2 kWh bataryalı versiyonda yaklaşık 29 dakikada, 61 kWh bataryalı versiyonlarda ise yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e çıkarılabiliyor.

Model, Hyundai SmartSense güvenlik ve sürüş destek teknolojileriyle şehir içi ve uzun yol kullanımında sürücüye yardımcı oluyor. Model ailesinde donanıma bağlı olarak sunulan teknolojiler arasında Çevre Görüş Monitörü (SVM), Kör Nokta Görüntü Monitörü (BVM), Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2) yer alıyor.

Select, Trend, Prime ve N-Line EVO olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunulan IONIQ 3 modelinin Select donanım seviyesi 1 milyon 799 bin liradan, Trend donanım seviyesi 2 milyon 99 bin liradan, Prime donanım seviyesi 2 milyon 249 bin liradan ve N-Line EVO donanım seviyesi de 3 milyon 220 bin liradan kullanıcılarla buluştu.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA İLK 2'YE YERLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, etkinlikte yaptığı konuşmada, proje üzerinde uzun süredir büyük bir ekip çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Berkel, yeni modelin hafta sonundan itibaren showroom'larda sergilenmeye başlandığını, henüz resmi olarak fiyatlar duyurulmadan alınan ön siparişlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Hafta başında özellikle bazı bayilerden geri dönüş aldıklarını dile getiren Berkel, "Fiyatlar açıklanmadı ama showroomları ziyaret eden müşterilerden çok olumlu geri bildirimler aldık. Hatta fiyat açıklanmadan da şu ana kadar 250-300 adet civarında bir bağlantı yapılmış. Bu da tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'de üretilen bir model ve ilk etapta böyle bir ilginin gelmesi gerçekten hem markamız hem ülkemiz açısından çok olumlu." diye konuştu.

Berkel, otomotiv pazarındaki güncel duruma ve ekonomik gelişmelere değinerek, küresel pazarda ufak bir düşüş yaşanırken Avrupa'da Çinli markaların pazarı domine ettiğini söyledi.

Türkiye pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Berkel, şöyle devam etti:

"Bugün bakıldığı zaman otomobil yatırım aracı olmaktan da çıktı. Çünkü en son fon kriziyle birlikte de 500 bin kişinin, özellikle bunun yarısının büyük birikimini buraya yatırdığı ve özellikle son dönemde o kişilerin nakit elde etmek için araçları sattığını ve ikinci eldeki fiyatların aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu sıfırı da etkiliyor. Bütün bunları böyle topladığımız zaman da aslında son çeyrekte benzer trendin devam edeceğini öngörüyoruz. 2026'nın 1 milyon 150 bin adet civarında kapanacağını öngörüyoruz."

Berkel, daralan pazara rağmen pazar paylarını artırdıklarına işaret ederek, pazar payını 0,7 puan artışla yüzde 5,9'a çıkardıklarını ve binek araç tarafında ilk 4'te yer aldıklarını belirtti.

IONIQ modelinin tasarım, batarya ve teknolojik özelliklerine dikkati çeken Berkel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun menzilli bataryamız İzmit fabrikamızın içinde bulunan, kendimiz tarafından kurulan batarya fabrikasında üretim yapılıyor. Bu da bizim açımızdan çok önemli. Hem aracın büyük bir kısmını da burada üretmiş oluyoruz. Üç aylık dönemde 3 bin 500 tane IONIQ 3 satmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda daha da arttırarak IONIQ'te, yani elektrikli araç satışlarında ilk 2'ye yerleşmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır