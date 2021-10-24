FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Hyundai'nin marka değeri 15 milyar doları aştı

Hyundai'nin marka değeri 15 milyar doları aştı

24.10.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai, marka değerini 2021 yılında yüzde 6 artırarak toplam 15,1 milyar dolar seviyesine çıkardı.

Hyundai'nin marka değeri 15 milyar doları aştı

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka yeni modeller piyasaya sürüyor. Bu markalardan biri olan Hyundai ise elektrikli Kona ve Ionic modelleriyle satış rakamlarını artırmaya devam ediyor.

Hyundai Motor Company, marka değerini 2021 yılında yüzde 6 artırarak toplam 15,1 milyar dolar seviyesine çıkardı.

ELEKTRİKLENMENİN PAYI BÜYÜK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 yıldan bu yana dünyanın en iyi 30 markası arasında yer alan Hyundai'nin, elektrifikasyon ve mobilite alanındaki ilerlemesi, marka değeri açısından oldukça önemli rol oynadı.

Aynı zamanda, 2045 yılına kadar karbon nötrlüğü ve hidrojen yakıt hücreli araçlar konusundaki gelişmeler de markanın yükselmesine yardımcı oldu.

Hyundai Motor Company, geleceğin akıllı mobilite cihazlarını ve hizmetlerini göstermek için bir akıllı şehir inşaatı projesi başlatırken aynı zamanda bu insan merkezli, doğa dostu yerleşim bölgesi, şehir içindeki yoğun araç trafiği ve çevre kirliliği gibi kentleşme sorunlarını da ele alıyor.

Urban Air Mobility (UAM) adı verilen bu konsept, robotik ve otonom elektrikli araçları gelecekte yoğun bir şekilde kullanmayı amaçlıyor.

HAVA TAKSİ HİZMETİ 2030'DA GELİYOR

Buna ek olarak, 2030 yılına kadar hava taksilerinin günlük kullanımını öngören Hyundai, bu planları ve stratejileri sayesinde ödülleri toplarken aynı zamanda otoriteler tarafından da her zaman en üst sıralarda değerlendiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
PARTNER"Neden star olamadığını bu gece anladık!""Neden star olamadığını bu gece anladık!"
Fransız devinin çip kaybı rekora koşuyor!Fransız devinin çip kaybı rekora koşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Hyundai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

Akrabaların miras kavgası: 2 kardeş öldürüldü

Akrabaların miras kavgası: 2 kardeş öldürüldü

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

İkinci elde araç satışları düştü, fiyatlar yükseldi! İşte krizin temel nedeni

İkinci elde araç satışları düştü, fiyatlar yükseldi! İşte krizin temel nedeni

24 Ekim altın bilezik fiyatları

24 Ekim altın bilezik fiyatları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Asgari ücret 750 lira artabilir

Asgari ücret 750 lira artabilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.