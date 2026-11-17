İkinci el araç piyasasında kilometre düşürme işlemleri, araç satın almak isteyen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Araçların gerçek kilometrelerinin gizlenerek olduğundan daha düşük gösterilmesi, hem araçların piyasa değerini etkiliyor hem de alıcıların ciddi maddi kayıplar yaşamasına neden olabiliyor.

ELEKTRONİK BEYİN ÜZERİNDEN KONTROL EDİLİYOR

Konya'da oto ekspertizlik yapan Şenol Uysal, kilometre kontrolünün yalnızca muayene kayıtları üzerinden yapılmasının yeterli olmayabileceğine dikkat çekti. Araçların kilometre bilgilerinin elektronik beyin üzerinden de incelendiğini belirten Uysal, muayene istasyonlarından elde edilen verilerin her zaman kesin sonuç vermeyebileceğini ifade etti. Uysal, "Kilometreyi beyninden sorgulama yapıyoruz. Muayene istasyonundan sorduğumuz veriler net olmayabiliyor. Düşürülmüş kilometre oraya gittiği zaman üzerinde görünen kilometre yazıyor. Bunu beyinden şase numarasıyla birlikte ruhsattan beyine bağlanıyoruz. Kilometre düşürüldüğü zaman değer kaybı tabii ki olur. Bir de nitelikli dolandırıcılığa giriyor bu suç" dedi.

KİLOMETRE OYUNUNA KARŞI DAVA AÇILABİLİR

Uysal, "Kilometre düşürüldüğü zaman 50 bindeki aracı 15 bine düşürdüğün zaman 100 bin lira gibi fiyat belki daha fazla oynuyor. Burada yasal olmayan bir hak var. Yani bu dinen de uygun değil, kanunen de yasak, sonuçta bunun önüne geçilmesi lazım. Araç alacak kişi arabayı almıyor. Araba üzerindeki olan ruhsatta üzerinde olan şahıs da kilometre oyununu bilmiyorsa bir önceki arabayı aldığı şahsa dava açabiliyor. Artık nereye kadar giderse, kimde düştüğü belli olana kadar gider bu. Yani o yönde dava açılabiliyor" şeklinde konuştu.

"DIŞINDA BOYA OLMUYOR DİYE HASAR KAYDI OLMAYACAK ANLAMI YOK"

Şenol Uysal, kilometre ile beraber bazı önemli noktalara değindi.

Uysal, "Biz elimizden geldiği kadar burada bazı araçlarda beyinden kilometre okumuyor ve okumadığını da belirtiyoruz ama yüzde 90, kilometre düşürmeyi net tespit edebiliyoruz. Kilometre, airbag, kaporta, motor, şanzıman, bu 5 nokta ağır kusur olarak giriyor. Şaselerde işlem olduğu zaman ağır kusura giriyor. Arabada boya yok mesela, boya olmuyor ama sel hasarlı oluyor. Dışında boya olmuyor diye hasar kaydı olmayacak anlamı yok. Daha sonra hava yastığı açmış olabiliyor. Arabada boya yok yine hava yastığı açıyor. Hava yastığı alttan alınan bir darbe dolayısıyla da açabiliyor. Araba hava yastığı açtığı zaman bu ağır kusura giriyor. Yani bu 5 önemli noktaya motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre kontrolü mutlaka baktırsınlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır