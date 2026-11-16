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İkinci el araçta akılalmaz hile! Kilometre oyunu ekspertizde ortaya çıktı

Ankara'da ekspertize götürülen otomobilde 137 bin kilometrelik hile ortaya çıktı. Sayacı 302 bin kilometreyi gösteren aracın gerçek kilometresinin 437 bin 689 olduğu belirlendi.

İkinci el araçta akılalmaz hile! Kilometre oyunu ekspertizde ortaya çıktı
Aleyna Türkmen

Ankara'da ekspertize götürülen ikinci el araçta ortaya çıkan kilometre hilesi, alıcı ve satıcıyı şaşkına çevirdi. Kilometre sayacında 302 bin kilometre görünen aracın gerçek kilometresinin 437 bin 689 olduğu belirlendi. Aradaki 137 bin kilometrelik fark kameraya yansırken uzmanlar, kilometre oyununa karşı araç alacakları uyardı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir galeri, satın almak istediği aracı ekspertiz kontrolüne götürdü. Araç sahibinin daha önce güvendiği bir kişiden aldığı otomobili ekspertize sokmadığı öğrenildi. Ancak bilgisayarlı inceleme sırasında aracın kilometresiyle oynandığı ortaya çıktı.

Ekspertiz uzmanı Birol Arslan, bilgisayar üzerinden yaptığı kontrolde aracın kilometresinin 437 bin 689'dan 301 bin kilometreye düşürüldüğünü tespit etti. Gösterge panelinde ise 302 bin kilometre yazıyordu. Gerçek kilometreyi öğrenen araç sahibi, elindeki çayla şaşkınlığını gizleyemedi.

İkinci el araçta akılalmaz hile! Kilometre oyunu ekspertizde ortaya çıktı 1

137 BİN KİLOMETRELİK FARKIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Arslan, araçtaki kilometre farkının 137 bin olduğunu belirterek, hilenin nasıl yapıldığına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İki muayene arasında 400.000 kilometre yapmıştır ama en son girdiği muayene kaydı 300.000'dir. Aradaki o 100.000 kilometreyi çekerek son muayene kaydına o şekilde giriyor."

Aracın geçmiş muayene kayıtları da incelendi. Kayıtlardan birinde aracın iki yılda yalnızca 10 bin kilometre kullandığı görüldü. Arslan, bu durumun mümkün olabileceğini ancak kesin bir yargıya varmadıklarını ifade etti.

İkinci el araçta akılalmaz hile! Kilometre oyunu ekspertizde ortaya çıktı 2

350 BİN LİRALIK ARAÇTA 100 BİN LİRA ZARAR RİSKİ

Show Haber'e konuşan galerici Tufan Sağlam, aracın daha önce ekspertiz kontrolünden geçirilmeden satın alındığını belirtti. Sağlam, otomobili kendisi de kontrol ettirmeden alsaydı ciddi bir maddi kayıpla karşılaşacağını dile getirdi.

Kilometre hilesi yapılan aracın 350 bin lira değerinde olduğunu belirten Sağlam'a göre, gerekli kontroller yapılmadan satın alınması halinde en az 100 bin liralık zarar ortaya çıkabilecekti.

İkinci el araçta akılalmaz hile! Kilometre oyunu ekspertizde ortaya çıktı 3

KİLOMETRE HİLESİ NASIL ANLAŞILIR?

İkinci el araç satın alırken kilometre bilgisinin doğruluğunu kontrol etmek büyük önem taşıyor. Peki, araçta kilometre düşürme işlemi yapıldığı nasıl anlaşılabilir?

Ekspertiz uzmanı Birol Arslan, bunun için mutlaka lisanslı ürünlerle kontrol yapılması gerektiğini vurguladı. Kilometre hilesinin başka bir yöntemle anlaşılıp anlaşılamayacağı sorusuna ise "Mümkün değil" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekspertiz ikinci el araç
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