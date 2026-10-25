İkinci el araçta sert fren: Günde 5 bin kişi gelirken 100'e düştü

İkinci el otomobil piyasasında alan da satan da beklemede. Piyasada yaprak kıpırdamazken sektör temsilcilerine göre bunun iki ana nedeni olarak sıfır araç kampanyaları ve altındaki dalgalanma gösteriliyor. Peki, piyasa için beklentiler ne?

"ÇOK DURGUN SEYREDİYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; haberde konuşan galerici Hulusi Cankurtaran "Otomobil piyasamız çok durgun seyrediyor" dedi. İkinci el araç piyasası en durgun zamanlarından birini yaşıyor. Öyle ki online araç ilanları dahi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 azaldı. Ancak galerilerdeki tablonun online ilanlardaki durumdan daha da vahim olduğu belirtildi.

"ESKİDEN ORTALAMA GÜNDE 5000 KİŞİ GELİRDİ"

Galerici Hulusi Cankurtaran "Gelip gidenler eskiden ortalama günde 5000 kişi gelirdi. Şimdi ise bu ortalaması 100, 200, 300'e kadar düştü" ifadelerini kullandı. Dolayısıyla ikinci elde yaprak kıpırdamazken alıcının da satıcının da beklemede olduğu kaydedildi.

Galericiler bu durumla ilgili iki neden gösteriyor; sıfır araç kampanyaları ve altın fiyatlarındaki dalgalanma. Galerici Hulusi Cankurtaran "Sıfır otomobillerin kampanyaları ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğu daha da çok destekleyip daha da çok durgunlaştırıyor. Altının, doların düşmesi, çıkması ikinci el otomobil piyasasını çok yerinde saydırıyor." şeklinde konuştu.

"YILBAŞINI BEKLİYORUZ"

Sektör temsilcilerinin ikinci el piyasasının yıl sonunda hareketlenmesini beklediği vurgulanırken Cankurtaran "Bundan sonraki satışlarımızda ise yılbaşını bekliyoruz" dedi.