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İkinci el piyasasında ekspertiz oyunu! Milyonluk vurgun ortaya çıktı

İkinci el araç piyasasında kilometre düşürme ve sahte ekspertiz raporları üzerinden milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla İstanbul ve Muğla’da operasyon düzenlendi. 18 şüpheliden 16’sı yakalanırken, araç alım satımında dolandırıcılığa uğrayan 30 mağdur tespit edildi.

İkinci el piyasasında ekspertiz oyunu! Milyonluk vurgun ortaya çıktı

İstanbul ve Muğla’da ikinci el araçların kilometrelerini düşürdükleri ve ağır hasarlı otomobilleri sahte ekspertiz raporlarıyla hasarsız gibi sattıkları öne sürülen 18 şüpheliye operasyon düzenlendi. Milyonlarca liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerden 16’sı yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Dolandırıldıklarını belirten araç sahipleri ise yaşadıklarını anlatarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

İkinci el piyasasında ekspertiz oyunu! Milyonluk vurgun ortaya çıktı 1

ARAÇLARIN KİLOMETRELERİNİ DÜŞÜRÜP HASARSIZ GİBİ SATMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli faaliyet göstererek Türkiye genelinde araç alım satımı yapan şüpheliler tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, ikinci el araçların kilometre bilgilerini düşürdükleri veya ağır hasarlı otomobilleri sahte ekspertiz raporları aracılığıyla hasar kaydı bulunmayan araçlar gibi satışa sundukları belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

İkinci el piyasasında ekspertiz oyunu! Milyonluk vurgun ortaya çıktı 2

19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında işlem yapılan 18 şüpheliden 16’sı yakalanırken, diğer 2 şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kilometreleriyle oynandığı değerlendirilen araçların yanı sıra çeşitli dokümanlar ve silah ele geçirildi.

İkinci el piyasasında ekspertiz oyunu! Milyonluk vurgun ortaya çıktı 3

30 MAĞDURUN DOLANDIRILDIĞI BELİRLENDİ

Soruşturmada aynı yöntemle dolandırıldığı belirlenen 30 mağdurdan bazıları, resmi işlemlerini tamamlamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne gitti. Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde ifade veren mağdurlar, olayın ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Mağdurlardan Murat Koç, araç satın alırken ekspertiz yaptırmaması nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlattı. Beğendiği otomobil için ekspertiz önerisinde bulunduğunu belirten Koç, satıcının kendisini bu işlemden vazgeçirdiğini söyledi.

İkinci el piyasasında ekspertiz oyunu! Milyonluk vurgun ortaya çıktı 4

“TATLI LAFLARINA İNANDIM, EKSPERE SOKMADIM”

Murat Koç, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Ben bir araba almaya gittim. Araba görünüş şekliyle çok güzeldi. 'Ekspere sokalım' dedim, 'Ne gerek var. Ekspere 15-20 bin lira verme' dedi. Bende baktım, araba hoşuma gitti. Tatlı laflarına inandım, ekspere sokmadım. Sonra oğlum, aracı ölçüm bakımına soktu. Araç 430 bin kilometrede, ağır hasar kayıtlı çıktı. Türk polisine çok teşekkür ederim, minnettarım. Böylelerine fırsat verilmesin.”

İkinci el piyasasında ekspertiz oyunu! Milyonluk vurgun ortaya çıktı 5

Aracı 570 bin liraya satın aldığını belirten Serkan Elman da satıcının kendisine hasar kaydı bulunmadığını söylediğini ve daha önce düzenlendiği belirtilen bir ekspertiz raporu gösterdiğini ifade etti.

Elman, “Aracı sahibinden buldum, 570 bin liraya satmışlardı. 'Herhangi bir hasar kaydı yok' dediler. Düzgün bir araç gibiydi. '2 gün önce ekspere gösterdik. Aracı tekrar ekspere götürmene gerek yok' diyerek rapor gösterdiler. Baktığımızda dolandırıcı gibi bir tipleri yoktu. Arabayı aldıktan sonra ekspere götürdük. Araba bert çıktı. Bunlardan şikayetçiyiz, kimseye güvenmesinler. Eksper olsa bile kendi götürmedikleri sürece inanamasınlar, güvenmesinler” dedi.
İkinci el piyasasında ekspertiz oyunu! Milyonluk vurgun ortaya çıktı 6

MAĞDURLARDAN İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLARA UYARI

Diğer mağdur Şerafettin Almaç ise özellikle internet üzerinden yayımlanan cazip araç ilanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Araç satın almadan önce kilometre bilgilerinin kontrol edilmesi ve ekspertiz işlemlerinin alıcı tarafından güvenilir kuruluşlarda yaptırılması gerektiğini vurgulayan Almaç, yaşadıkları mağduriyetin nedenini de anlattı.

Almaç, “Araç satılan sitelerde bu tür cezbedici ilanlara kanmayalım. En çok da bu kısımda sıkıntılar oluşuyor. Araçları beğendiğiniz zaman özellikle tescilli noterlerden ve ekspertizlerden belirli yerlere götürüp öyle alalım. Kilometresine PTT’lerde sorgulatalım. Biz bunları yapmadık, aynı şekilde biz de mağdur olduk. Araçlarımızda kilometre problemleri çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mağdurlar, ikinci el araç alırken satıcının sunduğu raporlarla yetinilmemesi, aracın kilometre ve hasar bilgilerinin kontrol edilmesi ve bağımsız ekspertiz incelemesi yaptırılması gerektiğine dikkat çekti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ekspertiz ikinci el araç
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