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İkinci elde yaprak kıpırdamıyor, galericiler isyan etti! Vatandaştan, "Bindiğiniz dalı kestiniz" yanıtı gecikmedi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 12:08
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İkinci el satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20'den fazla düştü. Oto galeriler fiyatları aşağı çekse de piyasada yaprak kıpırdamadı. Otogalericiler sektördeki zorlukların devam etmesi haline galericilik mesleğinin tamamen ortadan kalkacağını söylerken sosyal medyada da vatandaşlardan yanıtlar gecikmedi. Vatandaşlar, oto galericilerin özellikle pandemi döneminde fiyat artışlarına neden olduğunu söylerken, "Bindiğiniz dalı kestiniz" değerlendirmesini yaptı.

İkinci elde yaprak kıpırdamıyor, galericiler isyan etti! Vatandaştan, "Bindiğiniz dalı kestiniz" yanıtı gecikmedi

Sıfır otomobillerde son aylarda yapılan kampanyalar fiyatları aşağı çekmiş ve ikinci el araba fiyatları ile olan makas giderek azalmıştı. Bu durum araba almak isteyenleri sıfır otomobillere yönlendirirken ikinci el piyasası ise durmak noktasına gelmişti. Bir dönem fahiş fiyatlarla gündem olan ikinci el otomobilde yaşanan bu durgunluk galericileri isyan ettirdi. "Galericilik diye bir meslek kalmayacak" diyen galericilere vatandaşlardan tepki gecikmedi.

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“ALDIĞIMIZ ARAÇLAR TEKER TEKER ELİMİZDE PATLIYOR”

Aldıkları araçların elde kalmasından ve satılamamasından şikayet eden galericiler, iş yapamaz hale geldiklerini ifade ederken, “Aldığımız araçlar teker teker elimizde patlıyor” dediler. İşlerin durma noktasına geldiğini ve ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını da eklediler.

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“GALERİCİLİK DİYE BİR MESLEK KALMAYACAK”

Galericiler, sektörde yaşanan bu zorlukların devam etmesi halinde galericilik mesleğinin tamamen ortadan kalkacağını söylüyor. “Bu gidişle galericilik diye bir meslek kalmayacak” diyen galericiler, yetkililerden acil çözüm bekliyor. Özellikle, sektörü canlandıracak ekonomik önlemlerin alınmasını ve otomobil piyasasındaki durgunluğun giderilmesi için adımlar atılmasını talep ediyorlar.

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VATANDAŞLAR DA GALERİCİLERE TEPKİLİ

Bir dönem fiyatların oldukça yüksek olmasının nedenini galericilere bağlayan vatandaşlar da tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları…

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Anahtar Kelimeler:
galeri ikinci el otomotiv
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