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Jaguar Land Rover harekete geçti! BYD ile yollar mahkemede kesişti

Jaguar Land Rover, BYD'nin yeni SUV modeli Ti7'nin Defender'ın tasarımını taklit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Hollanda'daki ofislerde ele geçirilen dijital belgelerin davada delil olarak kullanılması gündemde.

Jaguar Land Rover harekete geçti! BYD ile yollar mahkemede kesişti
Aleyna Türkmen

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), Çinli BYD'nin yeni SUV modeli Ti7'nin tasarımında kendi Defender modelini örnek aldığı iddiasıyla hukuki yola başvurdu. Şirket, BYD'nin Avrupa ofislerinde gerçekleştirilen aramalarda elde edilen dijital kayıtları mahkemeye sunarak tasarımın bilinçli biçimde taklit edildiğini kanıtlamayı amaçlıyor.

Hukuki sürecin merkezinde, iki araç arasındaki gövde tasarımı benzerliği bulunuyor. JLR, BYD'nin Ti7 modelinin Defender'a ait fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini savunurken, Çinli üretici ise belge toplama girişimine itiraz ediyor.

Jaguar Land Rover harekete geçti! BYD ile yollar mahkemede kesişti 1

BYD'NİN AVRUPA OFİSLERİNDE DİJİTAL BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Jaguar Land Rover'ın başvurusu üzerine icra görevlileri ağustos ayında BYD'nin Hollanda'daki Schiedam ve Hoofddorp ofislerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde bazı dijital belgeler ele geçirildi.

Lahey'de görülen davada, aramalarda elde edilen bu kayıtların hukuki süreçte delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ele alınıyor. JLR, söz konusu belgeler aracılığıyla BYD'nin Ti7 modelindeki köşeli gövde çizgilerinin Defender'ın güncel tasarımından esinlenmenin ötesine geçtiğini, fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ortaya koymak istiyor.

Hindistan merkezli Tata Motors'un bünyesinde bulunan JLR, iki model arasındaki benzerliğin rastlantı olmadığını ve Defender tasarımının bilinçli olarak kopyalandığını kanıtlayacak bulgular arıyor. BYD tarafı ise bu belge toplama girişimini kapsamı net olmayan bir delil arayışı olarak değerlendiriyor. Her iki şirket de devam eden dava hakkında resmi bir yorumda bulunmadı.

Jaguar Land Rover harekete geçti! BYD ile yollar mahkemede kesişti 2

BYD Tİ7 İNGİLTERE PAZARINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

JLR'nin hukuki girişiminin olası sonuçlarından biri, BYD Ti7'nin Avrupa'daki satışlarının engellenmesi olabilir. Ancak devam eden yargı sürecinin, aracın Ocak 2027'de İngiltere'de satışa sunulmasından önce tamamlanması beklenmiyor.

Yedi koltuklu SUV kategorisinde yer alan BYD Ti7, 1,5 litrelik turbo benzinli motoru iki elektrik motoruyla bir araya getiren şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle donatıldı. Şirketin paylaştığı teknik verilere göre araç, sadece elektrik enerjisiyle 102 mil, yani yaklaşık 164 kilometre yol alabiliyor. Ti7'nin 0'dan saatte 100 kilometre hıza ulaşması ise 4,8 saniye sürüyor.

Toplam 5 bin 146 milimetre uzunluğa sahip model, boyutları açısından beş koltuklu Defender 110 ile yedi koltuklu Defender 130 arasında bulunuyor. BYD Ti7'nin İngiltere'deki satış fiyatının 47 bin 995 sterlinden başlaması öngörülüyor. Bu rakam, yedi koltuklu Defender 130'un aynı özelliklere sahip versiyonuyla karşılaştırıldığında yaklaşık 35 bin sterlin daha düşük.

Jaguar Land Rover harekete geçti! BYD ile yollar mahkemede kesişti 3

DEFENDER JLR'NİN KÜRESEL SATIŞLARINDA ÖNEMLİ PAYA SAHİP

İki marka arasındaki tasarım tartışmasının merkezinde bulunan Defender, Jaguar Land Rover'ın en fazla satılan modeli olma özelliğini taşıyor. Araç, geçen yıl 115 binden fazla sipariş alarak şirketin dünya genelindeki toplam teslimatlarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

Bu tablo, Defender'ın JLR açısından yalnızca bir otomobil modeli değil, aynı zamanda şirketin küresel satış performansında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Jaguar Land Rover harekete geçti! BYD ile yollar mahkemede kesişti 4

İNGİLTERE'DE ÇİNLİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN AĞIRLIĞI ARTIYOR

JLR ile BYD arasındaki hukuki anlaşmazlık, Çinli otomobil üreticilerinin İngiltere pazarındaki büyümesinin hızlandığı bir dönemde yaşanıyor. Daily Mail'in aktardığı verilere göre, ekim ayında İngiltere'de trafiğe kaydı yapılan yeni otomobillerin yüzde 21,6'sını Çinli markaların modelleri oluşturdu.

2026 yılının başından itibaren yaklaşık 338 bin araç satan Çinli üreticiler, ülkedeki toplam yeni otomobil kayıtlarının yüzde 18'ine ulaştı. BYD'nin İngiltere satışları da yıl başından bu yana yaklaşık 75 bin adet seviyesine çıktı. Markanın modellerinden Jaecoo 7 ise yaklaşık 43 bin adetlik satışla ülkede en çok tercih edilen araçlar arasında kendine yer buldu.

Jaguar Land Rover harekete geçti! BYD ile yollar mahkemede kesişti 5

JLR DAHA ÖNCE DE TASARIM HAKLARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Jaguar Land Rover, geçmişte de benzer tasarım tartışmaları nedeniyle hukuki mücadele verdi.

Şirket, 2019 yılında Çinli Jiangling Motor Corporation'a karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Jiangling'in Landwind X7 modelinde Range Rover Evoque'un beş özgün tasarım unsurunu kopyaladığına hükmetti.

Bununla birlikte JLR'nin hukuki girişimlerinin tamamı olumlu sonuçlanmadı. Şirket, 2020 yılında orijinal Defender'ın gövde biçimini marka olarak tescil ettirmek için yaptığı başvurudan sonuç alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Otomobil Land Rover dava ingiliz tasarım BYD
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